Mikor lesz 100 millió eurós futballistánk? Avagy a szomszéd fűje…

Egyelőre a téli átigazolási időszak legnagyobb szenzációja, hogy a Chelsea összességében százmillió eurós ajánlattal ütötte nyélbe Mihajlo Mudrik szerződtetését a Sahtar Donyeckből. Az ukrán klub tudta, mit akar, már korábban közölte, hogy százmillió euró a szélső ára, amit novemberben még a 22 éves Mudrik is hitetlenkedve fogadott: – Amikor meghallottam, hogy mennyit kérnek értem, az nem meglepetésként ért, hanem sokkolt. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy senki sem fog százmilliót adni egy játékosért az ukrán ligából.

A 100 millió eurós Mihajlo Mudrik árától egyelőre Szoboszlai Dominik is messze van Fotó: Ben Stansall

Mudrik tévedett, a Chelsea megtette, sőt az Arsenal ajánlata is hasonló összegről szólt: az olasz transzferguru, Fabrizio Romano értesülése szerint a Premier League jelenlegi éllovasa 75+25 millió eurós csomagot tett le a Sahtar asztalára, amelynek az első fele fix, a második bizonyos feltételek teljesülésekor fizetendő bónusz lett volna. Vélhetően a Chelsea ezzel szemben győztes ajánlata is tartalmaz bónuszt, de a lényeg, hogy a donyeckiek megkapták, amit akartak Mudrikért: a százmillió eurós ajánlatot, ami a magyar futballban felfoghatatlanul magas összeg.

Ég és föld a különbség, nem a mi javunkra

A magyar átigazolási rekordot Szoboszlai Dominik 22 millió euróval tartja, ennyit fizetett érte az RB Leipzig két évvel ezelőtt a Salzburgnak. Az NB I-es csúcs pedig mindössze 4,8 millió, amelyet a Ferencváros kapott Muhamed Besicsért az Evertontól 2014-ben a Transfermarkt információja szerint. Látható, hogy ég és föld a különbség a szomszédos Ukrajna rekordjaihoz képest.

És nem csak Ukrajnát tekintve nagyon alacsonyak a magyar átigazolási díjak a régióban. Szoboszlai magyar rekordja mindössze Románia csúcsát (Adrian Mutu, 19 millió euró) előzi meg a hét szomszédos ország közül.

Horvátországban és Szerbiában kilenc-kilenc, Ukrajnában hét, Ausztriában kettő, Szlovákiában és Szlovéniában pedig egy-egy futballistát adtak el drágábban, mint amennyi a magyar csúcs, tehát Szoboszlai a szomszédos országokkal közös, a Transfermarkt adatai alapján összeállított rangsorban mindössze a harmincadik helyen áll – egyébiránt a már visszavonult, BL-győztes és vb-ezüstérmes horvát Mario Mandzukiccsal holtversenyben.

A határos országok átigazolási csúcstartói:

Ukrajna – Mihajlo Mudrik 100 millió euró

Szerbia – Dusan Vlahovics 81,6 millió

Horvátország – Mateo Kovacic 45 millió

Szlovákia – Milan Skriniar 34 millió

Ausztria – Marko Arnautovic 25 millió

Szlovénia – Benjamin Sesko 24 millió

Magyarország – Szoboszlai Dominik 22 millió

Románia – Adrian Mutu 19 millió

Változtatni kellene a magyar szemléletmódon

– Nagyban befolyásolja az árakat az adott nemzet múltbeli teljesítménye, ennek köszönhető, hogy az argentin, brazil, spanyol, portugál labdarúgók bekerülési értéke eleve magasabb, mint a kisebb futballhatalmakból érkezőké – fogalmazott lapunknak a témában Sallói István, aki egykori válogatott futballistaként, még inkább sportvezetőként, korábbi sportigazgatóként és játékosmegfigyelőként is járatos a labdarúgás üzleti vonatkozásaiban.

Sallói István legutóbb Fehérváron volt sportigazgató Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport

– A környező országoknak sok meghatározó játékosuk volt a legerősebb öt topligában, ami Magyarországra sajnos nem volt jellemző az elmúlt húsz évben, és ez visszaköszön az árakban – folytatta Sallói. – Persze szemléletmódot is kellene változtatnunk a képzésben, az egyéni képességek fejlesztését kellene előtérbe helyezni azzal szemben, hogy milyen eredményesek az utánpótláscsapatok. Ebbe beletartozik a karriermenedzsment is, hogy a lépcsőfokok megfelelően legyenek meghatározva. Ezen a területen nagy hátrányban vagyunk a délszláv országokkal szemben, a horvátok és a szerbek sokkal jobban építik a fiataljaikat, bátrabban is nyúlnak hozzájuk.

Adja magát a kérdés, hogy mikor lesz Magyarországnak százmillió eurós futballistája, de legalább olyan, aki a nemzetközi futballban is komoly, több mint ötvenmillió eurós összegért vált klubot.

A közeljövőben erre egyedül Szoboszlai Dominik lehet esélyes, aki jelenleg messze a legértékesebb magyar labdarúgó, a piaci értékét 35 millió euróra becsülik, és 22 évesen még bőven van benne üzleti potenciál. Korábban lapunknak úgy fogalmazott a Transfermarkt értékbecslésért felelős nemzetközi vezetője, Christian Schwarz, hogy Szoboszlai akár a 75 millió eurós árat is elérheti, ha a fejlődése töretlen marad. – Óriási tehetség, nem véletlen, hogy ő az osztrák bajnokság történetének második legértékesebb játékosa Erling Haaland után – erősítette meg Schwarz.

Szoboszlai Dominik olyat tud, amit csak kevesen

Sallói István is Szoboszlaiban látja a lehetőséget, akit legújabban az olasz Internazionaléval boronálnak össze: állítólag a milánói sztárklub a magyar középpályással pótolná a nyáron vélhetően távozó török válogatott Hakan Calhanoglut.