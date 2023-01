Cristiano Ronaldo ára is csak ablakon kidobott pénz volt

Sokáig Cristiano Ronaldo tartotta az átigazolási világrekordot, miután 2009-ben a Real Madrid 94 millió eurót fizetett ki érte a Manchester Unitednek. Spanyolországban a portugál sztár többszörösen megszolgálta az árát, amit egyebek mellett a Real színeiben rúgott, klubrekordot jelentő 450 gól, valamint a csapat tagjaként elhódított négy-négy Aranylabda és BL-trófea igazol a leginkább. Ronaldo akkori rekordára azonban mostanra mindössze a 14. a világ legdrágább átigazolásainak a sorában, és akik megelőzték, jobbára nem váltották be a hasonló reményeket – egy alkalommal, a Juventus színeiben maga Ronaldo sem.

Joao Félix és Cristiano Ronaldo is negatív példa a drága igazolásokra Fotó: Abedin Taherkenareh

2018 nyarán, a Reallal zsinórban harmadszor megnyert BL-arany után Ronaldo 117 millió euróért igazolt Torinóba. Innen számolhatjuk a portugál klasszis lejtmenetét, amely tavaly év végén a Manchester Uniteddel való botrányos szakítással, a gyenge katari vb-szerepléssel és a Szaúd-Arábiába való igazolással érte el a valószínűsíthető mélypontját. Mindez másként alakulhatott volna, ha Ronaldo a Juventuson képes lendíteni, de ez nem sikerült neki. Sőt, a Juve nemhogy az áhított BL-sikerhez nem került közelebb vele, hanem 2021-ben Ronaldóval a pályán veszítette el a hegemóniáját a Serie A-ban. Persze a 134 meccsen szerzett 101 gól nem mutatott rosszul CR7 neve mellett, de összességében a Juventus nélküle is képes volt hasonló eredményekre, a Ronaldo-varázs elmaradt, hiába az olasz átigazolási rekordösszeg.

Nem egyedi eset Ronaldóé, a helyzet az, hogy a világ tíz legdrágábban igazolt futballistája közül nyolc tulajdonképpen befuccsolt. A legfrissebb példa Joao Félix, akit 2019-ben 127 millió euróért vett meg az Atlético Madrid a Benficától, hogy aztán nemrég némileg dicstelenül passzolja le őt kölcsönbe a Chelsea-nek – ahol egyébként piros lappal mutatkozott be…

Félix mögött tulajdonképpen egy nagyon jól sikerült tavaszi szezon volt csak, amikor az Atlético úgy döntött, hogy vele pótolja a Barcelonának eladott Antoine Griezmannt, és ez szinte bármekkora összeget megér. A portugál csatár 131 meccsen 34 gólt ért el a madridi klubban, és nem tudott alapemberré válni Diego Simeone rendszerében, ezért is távozott Angliába.

A Barcelona élen jár a rossz és drága igazolásokban

Apropó, Griezmann. Ő is egyike a tíz legdrágábban kihúzott „Fekete Péternek” a futballvilágban. A világbajnok francia támadó korábban Európa-ligát nyert az Atléticóval, BL-ezüstérmes volt, és öt éven keresztül a klub első számú gólvágójának számított, aztán 2019-ben 120 millió euróért a Barcelona szerződtette. Griezmann nem találta a helyét a pályán Lionel Messi mellett, s végül két csalódást keltő idény után (102 meccs, 35 gól) visszatért az Atléticóhoz, amely lényegében negyedáron, a korábbi kölcsönbevétellel együtt 30 millióért veszi vissza végleg idén nyáron.

A világ 10 legdrágábban igazolt futballistája:

1. Neymar (PSG) 222 millió euró

2. Kylian Mbappé (PSG) 180 millió

3. Ousmane Dembélé (Barcelona) 140 millió

4. Philippe Coutinho (Barcelona) 135 millió

5. Joao Félix (Atlético Madrid) 127,2 millió

6. Antoine Griezmann (Barcelona) 120 millió

7. Jack Grealish (Manchester City) 117,5 millió

8. Cristiano Ronaldo (Juventus) 117 millió

9. Eden Hazard (Real Madrid) 115 millió

10. Romelu Lukaku (Chelsea) 113 millió

* Az összegek forrása a Transfermarkt

Nagy bukásokban a Barcelona jár az élen, hiszen Griezmann mellett Philippe Coutinho és Ousmane Dembélé szerződtetésével is megjárta. Előbbi brazil szappanoperákba illő huzavona árán került a katalán sztárcsapathoz a Liverpoolból 135 millió euróért 2018 januárjában, ám meg sem közelítette a korábbi angliai formáját, ezért Coutinhót kölcsönadták a Bayern Münchennek, majd később az Aston Villának, amely tavaly nyáron 20 millió euróért megvette a leértékelt középpályást.

Dembélének legalább fellángolásai voltak Barcelonában, de a 25 éves francia szélső a 2017-es érkezése óta nem igazolta, hogy miért kellett a bónuszokkal együtt már 140 millió eurót kifizetni érte a Dortmundnak. Estében azonban a remény még mindig él, hogy egy nap azzá a vezérré válik a Nou Campban, aminek megvették.

A Real Madrid és Pep Guardiola is mellényúlt

A galaktikus idők óta óvatosabban igazoló Real Madrid is elkövetett egy nagy mellényúlást Eden Hazard esetében. Megkapta a hetes mezt a belga sztár, amivel kimondva is tőle várták, hogy Cristiano Ronaldo helyébe lépjen, és erre utalt a klubrekordot jelentő 115 millió euró is, amit fizettek érte a Chelsea-nek 2019-ben. Erre Hazard az első két madridi idényében 360 napig, azaz csaknem egy teljes évig volt sérült vagy betegállományban, azóta pedig abszolút peremember Carlo Ancelotti csapatában, ebben az idényben mindössze 296 percet futballozott a Realban.

Eden Hazard karrierje 32 éves korára megfeneklett Fotó: Abir Sultan

Angliában a Manchester City Premier League-rekordot felállítva 117,5 milliót adott Jack Grealish-ért az Aston Villának 2021 nyarán. Ma már elmondható, hogy nagyobb volt a füstje, mint a lángja az átigazolásnak: a 27 éves angol szélső gyakorlatilag csak a létszámot növeli Pep Guardiola együttesében, a minőséget nem. A City mezében az eddigi 61 meccsén elért, a posztjához képest kevésnek számító nyolc gólja és hét gólpassza is erről árulkodik.

Kudarcba fulladt Romelu Lukaku és a Chelsea se veled, se nélküled kapcsolata is. A belga csatár először tinisztárként, az Anderlechtből igazolt Londonba, ami akkor még túl nagy ugrás volt neki, másodjára viszont, 2021-ben 113 millió euróért már tapasztalt klasszisként érkezett az Intertől. Totális csőd lett belőle, Lukaku nem illett Thomas Tuchel rendszerébe, fél évvel később pedig már az olasz sajtóban arról beszélt, hogy visszavágyik Milánóba. Megkapta, amit akart, más kérdés, hogy a Chelsea nem: Lukaku tavaly nyáron kölcsönbe visszatérhetett az Interhez.

A két üdítő, párizsi kivétel: Neymar és Mbappé

Tulajdonképpen a világ tíz legdrágább igazolása közül csak kettőre lehet azt mondani, hogy nem fulladt kudarcba az üzlet. A két legdrágábbról van szó.

Neymar 2017-ben őrületes világrekordért, 222 millió euróért igazolt a Barcelonától a PSG-be. Voltak hullámvölgyek a kapcsolatban, de a brazil még mindig Párizsban van, a 167 meccsen elért 115 gól és 73 gólpassz miatt nem szégyenkezhet, az ötből négyszer a francia bajnoki cím is összejött neki, a BL-ben pedig 2020-ban döntőt játszott a PSG-vel.

Még ha azt a finálét el is vesztették a Bayern München ellen, a 30 éves Neymar előtt még mindig ott az esély, hogy elvigye a BL-aranyat Párizsba – akár már idén.

Kylian Mbappé ugyancsak 2017-ben szerződött a PSG-be Monacóból, mostanáig a bónuszokkal együtt már 180 millióba került, de jó szívvel fizethetnek utána. Mbappé jelenleg a világ legértékesebb labdarúgója, még mindig csak 24 éves, tavaly a Real Madridot kikosarazva 2025-ig hosszabbított a PSG-vel. Nem ott fog megöregedni: ez eddigi 240 meccsen elért 191 gólja és 93 gólpassza magáért beszél, a távozása napján pedig szép összeget, akár új világrekordot is szakíthat érte a klubja.

Borítókép: Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábiában már pályafutása utolsó szakaszához érkezett (Fotó: Europress/AFP)