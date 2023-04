Nagy pofont osztott ki az olaszoknak a magyar válogatott

Neszmély Boglárka közel öt percen keresztül meg tudta őrizni a kapuját az olasz válogatott góljaitól, miközben a túloldalon Vályi Vanda, Tiba Panna és Hajdú Kata is eredményes volt, így meglepően nagy előnyre tettek szert a mieink a déliekkel szemben.

A második negyed 4-1-ről és az elsőhöz hasonló szellemben kezdődött. A különbség annyi volt, hogy már majdnem hét perc eltelt, mire megszületett az első olasz gól. A magyarok pedig továbbra sem vettek vissza a tempóból, sőt! A nagyszünet előtt még hat gólt rámoltak be az olasz kapuba, így a meccs felénél óriási különbséggel, 10-2-re vezettek.

A fordulás után a mieink is ráléptek a fékre, és hat percen keresztül egyik oldalon sem jutott el a hálóig a labda. Végül Rybanská Natasa távoli lövése nyomán 11-2-re módosult az eredmény.

Az utolsó negyedben Garda Krisztina is feliratkozott a gólszerzők közé, majd Gurisatti Gréta talált be. Az olaszok két és fél perccel a mérkőzés vége előtt törték meg a meglehetősen hosszúra nyúlt gólcsendjüket, Domitilla Picozzi állította be a 13-3-as végeredményt. Magyarország ezzel Hollandia és az Egyesült Államok mögött a harmadik helyen végzett az athéni selejtezőn, amelynek a júniusi szuperdöntőre jutott csapatok közötti kiemelés szempontjából volt jelentősége.

Bíró Attila sem várt ekkora sikert

– Sokkal keményebb és szorosabb meccsre számítottam – értékelt Bíró Attila szövetségi kapitány.

– Megadtuk az alaphangot az első negyedben, ami nagyon jól sikerült, és onnantól nem engedtünk a szorításon – minden dicséret a lányoké, az olasz válogatott teljesítményét pedig nem nekem kell értékelnem.

Örülök a fiatalok teljesítményének, Neszmély Boginak, Hajdú Katának, Tiba Pannának, a többiek pedig nagyon jól kiegészítették őket. Fárasztó volt a sorozat, két hét alatt játszottunk hat meccset, előtte egy hét edzőtábor – most azt kértem a lányoktól, hogy az összes energiát mozgósítsák itt, mert egy világversenyen is az utolsó három meccs a legfontosabb, örülök, hogy így, az utolsón is ennyire jól teljesítettek.

A mérkőzés legjobbjának választott, 17 éves Hajdú Kata kiemelte, a fáradtság ellenére a támadásban és a védekezésben is jeleskedtek a magyar játékosok.

– Sokkal kiélezettebb mérkőzésre számítottunk, de ez sem rossz. Nagyon jó volt a védekezésünk, sokat próbáltunk blokkolni, koncentrálni hátul, és ez sikerült is, elöl pedig be tudtuk lőni a helyzeteinket. Próbáltunk meccsről meccsre nem visszaesni, hanem lépkedni felfelé a lépcsőfokokon, és ez elég jól ment. Fárasztó volt a sorozat, és akkor még finoman fogalmaztam, de örülök, hogy a legtöbbet ki tudtuk hozni magunkból így a végén is.

Neszmély Boglárka számára emlékezetes nap volt a pénteki.

– Ez egy óriási lépés számomra, ez volt az első meccs a válogatottban, amikor én kezdtem – már nagyon vártam. Fantasztikusan éreztem magam, nagyon jól működött előttem a védelem, jók voltak a blokkok, így nekem is sokkal könnyebb dolgom volt. Úgy ugrottunk be, hogy tudtuk: győzni kell, mégsem volt nyomás rajtam, nem éreztem ezt tehernek – vallotta be a Ferencváros kapusa.

Világkupa, selejtező, 2. forduló:

Olaszország–Magyarország 3-13 (1-4, 1-6, 0-1, 1-2)

gólszerzők: Marletta, Avegno, Picozzi 1-1, ill. Hajdú 3, Parkes, Rybanská, Gurisatti 2-2, Vályi, Tiba, Leimeter, Garda 1-1 A csoport végeredménye: 1. Hollandia 15 pont, 2. Egyesült Államok 13, 3. Magyarország 12, 4. Olaszország 6.

