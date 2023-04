Esélyt sem adott a Győrnek, zsinórban nyolcadszor bajnok a Sopron

A finálé szombati nyitányán a soproniak éltek pályaelőnyükkel, és 80-68-ra nyertek, majd kedden 94-82-re győztek Győrben. Mindkét diadal főként a szerbekkel kétszeres Európa-bajnok Jelena Brooksnak és a WNBA-bajnok, vb-bronzérmes ausztrál Ezi Magbegornak volt köszönhető, miközben a Rába-partiaknál csak Aaryn Ellenberg villogott 28, illetve 37 ponttal.

Az alapszakaszgyőztes és a rájátszásban veretlen Sopron a pénteki folytatásban is jobban kezdett, és elsősorban Brooks révén a nyitónegyed derekán már tíz ponttal vezetett. Az előző szezonban ötödik Győr – amelyben az előző találkozóhoz hasonlóan, vállsérülés miatt hiányzott a szlovák Sabina Oroszová – a folytatásban sem tudott felzárkózni, nemsokára 14 pontra nőtt a különbség. A vendégek aztán egy 9-1-es rohammal faragtak a hátrányon, a nagyszünetben 37-28 volt az állás.

Térfélcsere után az eddigi egyetlen bajnoki címét 2012-ben szerző Rába-parti együttes egy ideig tartotta a nyolc-kilenc pontos távolságot, ám néhány labdaeladás és kihagyott dobás megpecsételte Cziczás László tanítványainak a sorsát. A 27. percben 50-31 állt a nagyórán, ezzel gyakorlatilag eldőlt a meccs, Magbegor – a mérkőzés legjobbja – pedig bedobta 20. pontját. A 61-42-ről induló zárószakaszra már nem maradtak különösebb izgalmak, Gáspár Dávid együttese 26 ponttal is vezetett, és magabiztosan nyerte meg a párharcot. Az összecsapás legjobbja Magbegor lett 27 ponttal és kilenc lepattanóval.

A Magyar Kupában is címvédő Sopron 1993, 1999, 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 és 2022 után fennállása 16., sorozatban pedig a nyolcadik aranyérmét gyűjtötte be.

– Minden évadnak úgy megyünk neki, hogy megpróbáljuk a maximumot kihozni magunkból. Úgy érzem, ez ebben az évadban sikerült az Euroligában, a Magyar Kupában és a bajnokságban egyaránt – mondta Fegyverneky Zsófia. – A csapatnak van egy olyan magja, amely hosszú évek óta itt játszik együtt, és nap mint nap ezt a mentalitást próbálja átadni a többieknek. Nagyon sok mindenen mentünk át ebben a szezonban, örülök, hogy sikerült ilyen szépen befejezni!

A két csapat trénere nagyon hasonlóan értékelt. Előbb egymásnak gratulálva lefutották a tiszteletköröket, majd a sajátjaik teljesítményét és munkáját dicsérték.

– Először szeretnék gratulálni a Győrnek, nagyon jó, kemény ellenfél volt, remekül felkészített csapat, jár nekik a gratuláció az egész évadjukért – idézi a soproniak honlapja Gáspár Dávidot. – Nagyon boldog vagyok és büszke a csapatra, mert vereség nélkül tudta lehozni a nagyon kompetitív magyar bajnokságnak a rájátszását. A játékosok, valamint a stáb tagjai mellett jár a köszönet és az elismerés a klub összes dolgozójának, mindannyian sokat tettek a siker érdekében.

Kollégája, Cziczás László elégedett volt az ezüstéremmel.

– A Sopron megérdemelten nyerte meg a bajnokságot, ezúton is gratulálok nekik. Mi is nagyon megérdemeltük a második helyet, megnyertük az ezüstérmet, és erre nagyon büszkének kell lennünk. A játékosok mellett büszke vagyok a stábomra, Földi Attilára és Antolovics Adélra is, akik rengeteg munkát tettek bele. Kicsi hiányérzetünk csak az Európa-kupa-szereplés miatt lehet, de ott is a későbbi döntős Galatasaray győzött le minket. Remek szezon volt, nagyon boldog és büszke vagyok. Most hazatérünk, megünnepeljük, aztán megyünk tovább – nyilatkozta a győriek edzője.

Döntő, 3. mérkőzés:

Sopron Basket–SERCO UNI Győr 74-55 (20-10, 17-18, 24-14, 13-13)

legjobb dobók: Magbegor 27 pont, Brooks 21, Turner 13, illetve Dubei 12, Ellenberg 12, Williams 10 A párharc végeredménye: 3-0 a Sopron javára.

Borítókép: A soproni Ezi Magbegor (szemben) és a győri Peyton Williams párharca (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)