„Kenderesi Tamás ügyének Milák Kristóf is kárát láthatja”

Kenderesi Tamás csütörtökön a nyilvánosság elé állt, és felfedte, azért nem indul el a jelenleg Kaposvárott zajló országos bajnokságon, mert doppingeljárás indult ellene decemberben. A 200 méter pillangón olimpiai bronzérmes úszó közleményében tagadta az ellene felhozott vádakat.

Ezt követően Sós Csaba szövetségi kapitány is megszólalt az ügyben, és kifejtette, bízik a sportoló ártatlanságában. Hozzá csatlakozott Sós elődje, Hargitay András is, aki a Ripost megkeresésére dicsérni kezdte Kenderesit: – Szakvezetői pályafutásom során Tamás volt szívem egyik csücske, egy kirobbanó tehetség. Az évek során rengeteget beszélgettem vele, felhívtam arra is a figyelmét, hogy minden lépését gondosan fontolja meg, vigyázzon, mert a tehetség kevés ebben a sportágban. Egy biztos: bármit hoz a jövője, pályafutása delelőjén esélye volt „elkapni” az amerikai olimpiai aranyérmes Michael Phelpst, amire igazán büszke lehet – fogalmazott az úszók korábbi szövetségi kapitánya.

Hargitay hozzátette, Kenderesi igazán balszerencsés, hiszen hazánkban a szám világcsúcstartója, Milák Kristóf a vetélytársa, és ez talán némileg a lelkesedésére is hatással volt. A szakember úgy látja, kettejük rivalizálásával ugyanakkor Milák is sokat nyert, mivel Kenderesi folyamatos formajavulásra ösztönözte őt. Kenderesi viszont egyelőre nem versenyezhet, és Hargitay szerint ennek nemcsak ő, hanem Milák is a kárát láthatja.

A jelenlegi és az egykori szövetségi kapitány mellett Kenderesi klubja, a PSN Zrt. is kiáll az úszó mellett, a Hír TV kamerái előtt Máté János vezérigazgató a támogatásáról biztosította őt.

Borítókép: Kenderesi Tamás a 2022-es, hazai rendezésű vizes világbajnokságon (Fotó: MTI/Illyés Tibor)