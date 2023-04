Visszavágott Hollandiának, a magyar válogatott nyerte a káoszmeccset

A szövetségi kapitány a következő percek eseményeiben sem lelhette sok örömét, egy magyar ötméteres ugyanis kimaradt, az ellenfél következő támadása viszont eredményes volt, így 8-8-ra módosult az állás. Ami a mieinknek nem ment, a hollandoknak sikerült, Van De Kraats büntetőt értékesített, de Rybanská Natasa és Garda Krisztina lövéseivel a magyarok ismét elléptek egy góllal. (9-10)

A hajrában is folytatódott a sorminta. A hollandok kiegyenlítettek, amire magyar részről mindig volt válasz. Ez a mérkőzés legvégére is igaz volt, így Bíró Attila együttese 12-11-re győzött a Világkupa második, athéni selejtezősorozatában. Érdekesség, hogy egy héttel ezelőtt ugyanez az eredmény került a jegyzőkönyvbe a két csapat rotterdami találkozóján, a különbség annyi volt, hogy akkor holland siker született.

A magyar válogatott pénteken 19 órakor Olaszország legjobbjai ellen fejezi be a selejtezőtornát, amelynek a júniusi szuperdöntőn való kiemelés szempontjából van jelentősége.

– Az eredménnyel elégedett vagyok, örülök, hogy győztünk, annak már kevésbé, ahogy játszottunk – kezdte értékelését Bíró Attila. – Létrehoztuk a szervezett káoszt, hol magunknak, hol nekik hoztunk össze olyan helyzeteket, amelyekbe hol mi, hol ők zavarodtak bele. Sokkal okosabban és még tisztábban kellene játszanunk. Nyilvánvaló, a visszavágás ténye örömteli, holnap is jó lenne megverni az olaszokat. Voltak jó pillanatok, sok akciógólt lőttünk, a fórjaink viszont továbbra is tragikusak, és a védekezés is lehetne acélosabb. Ha ilyen játékkal nyerünk meccseket, akkor tudok örülni, de rendezettebben kellene játszanunk. A rotterdami mérkőzéshez képest sokkal több jó egyéni teljesítmény volt, Szilágyi Dorkán, Parkes Rebeccán kívül Rybanská Natasa is megérkezett erre a meccsre, a fiatalok is helytálltak – örülök, hogy ők is kaptak szerepet. Még annyit hozzátennék, hogy a reggeli séta és a mártózás a tizenhat fokos tengerben összességében sikeresnek bizonyult.

Világkupa, selejtező, 2. forduló:

Hollandia–Magyarország 11-12 (4-5, 3-3, 2-2, 2-2)

gólszerzők: Sleeking 4, van de Kraats 2, L. Rogge 2, van der Weijden, Sevenich, Keuning, ill. Szilágyi 4, Parkes 2, Rybanska 2, Gurisatti, Garda, Leimeter, Vályi

Borítókép: Szilágyi Dorottya a 2022-es hazai rendezésű vizes világbajnokságon (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)