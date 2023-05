Hosszúra sikeredett a rövidzárlat, a Ferencváros nem lesz idén bajnok

Nagy reményekkel vágott neki a tavaly nyáron megerősített Ferencváros a 2022–23-as idénynek. A zöld-fehérek női vízilabdázói korábban még sosem jutottak döntőbe egy versenysorozatban sem, ezért – immár a válogatott alapembereivel, Gurisatti Grétával és Leimeter Dórával a soraikban – az új idényben szerettek volna ezen változtatni, és a két bajnoki bronz után fényesebb érmet is szerezni.

Szilágyi Dorottya tündökölt szerdán a Ferencváros ellen Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Ezt sikerült is megvalósítaniuk, hiszen álomszerűen alakult a Fradinak az évad első fele. Az első adandó alkalommal nemcsak fináléba jutott a népligeti csapat, hanem meg is nyerte a Magyar Kupát a bajnokságban címvédő UVSE-vel szemben. Az ob I-ben is elsöprő teljesítményt nyújtott Gerendás György gárdája, pontvesztés nélkül lett az alapszakasz legjobbja.

Tökéletes idény azonban nem lett belőle, mert két kellemetlen vereség sokba került a zöld-fehéreknek. A Ferencváros zsinórban ötször verte meg az UVSE-t, az Eurokupa márciusi döntőjében viszont némi meglepetésre a lilák kerekedtek felül.

Az FTC így három helyett már csak két trófea megszerzésében reménykedhetett, de szerdán ez az álom is szertefoszlott. A bajnoki elődöntő utolsó mérkőzésének első másfél negyedében ugyanis mintha csak egy csapat lett volna a medencében. Az alapszakaszban negyedik helyen végzett Eger brillírozott a Népligetben, Szilágyi Dorottya és Czigány Dóra vezetésével másfél negyed alatt 7-0-ra elhúzott. A Fradi a rövidzárlatot követően ugyan megrázta magát, addigra viszont már túl késő volt, a kezdeti hétgólos hátrányt nem tudta ledolgozni, és a hevesi együttes 15-11-es végeredménnyel jutott a fináléba, míg a Ferencvárosnak ezúttal is a bronzcsata jut.

A Ferencvárosnak több volt a veszítenivalója

– Sokat beszéltünk otthon, Egerben arról, hogy a célokat mindig ki kell tűzni – idézi a klub honlapja Sike József egri vezetőedzőt. – Az alapszakaszban a négy között kellett végezni, a nemzetközi sorozatokban helytállni! Mindkettőt teljesítettük. A négy között pedig az éremszerzés volt kitűzve célul. Nekimentünk a Ferencvárosnak, amelynek több volt a veszítenivalója, hiszen az alapszakaszt százszázalékos teljesítménnyel zárta, tizenöt ponttal gyűjtött többet, mint mi. Az elődöntőben, az első meccs inkább hasonlított a rögbire, a második a kosárlabdára, a harmadik pedig a kettő vegyülete. Fantasztikusan teljesítettek a lányok, megérdemeltük a döntőt, amit két meglepetéscsapat játszik.

A szerdai vereség után szerettük volna megszólaltatni a Ferencvárost irányító Gerendás Györgyöt, de a klubtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a mester majd az idény befejeztével értékeli az évad történéseit.

A Dunaújváros–Eger döntő első mérkőzése szombaton 12.45 órakor lesz az előbbi csapat otthonában, míg a bronzért folyó csata első ütközete során a ferencvárosiak látják vendégül az UVSE-t szombaton 19.45-kor. A párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak, a Dunaújváros a kilencedik, az Eger a harmadik bajnoki aranyáért hajt.

Ob I, női elődöntő, 3. mérkőzés:

FTC-Telekom Waterpolo–Tigra-ZF-Eger 11-15 (0-4, 3-4, 4-2, 4-5)

Gólszerzők: Gurisatti 5, Simon-Illés 3, Tóth-Csabai, Máté, Petik, ill. Czigány 7, Szilágyi D. 5, Kékesi 2, Szilágyi Sz.

A párharc végeredménye: 2-1 az Egernek.

Borítókép: Gurisatti Gréta (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)