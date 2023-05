Szlovénia ellen már játszott a legmagasabban jegyzett magyar hokis, Sebők Balázs is, az első sorban, Hári János és Sofron István mellett kapott szerepet. Két rutinos játékos, a hátvéd Szirányi Bence és a center Nagy Gergő ezúttal pihent. Bíztunk benne, hogy Sebőkkel kiegészülve megszakad az eddigi rossz sorozat, és a magyar válogatott javuló formát mutat. Szlovéniát csak egy Kopitar képviseli Budapesten és majd a világbajnokságon is, méghozzá Matzaj Kopitar szövetségi kapitányként.

Anze Kopitar kihagyja a vb-t Fotó: NHL

Világhírű fia, a Los Angeles Kings kétszeres Stanley Kupa-győztes centere, Anze Kopitar akár szerepelhene a vb-n, hiszen a Kings kiesett az NHL rájátszásában, ám a 35 éves játékos két napja bejelentette, hogy nem lesz ott Finnországban.

A helyzet tehát ugyanaz, mint egy éve, a ljubljanai divízió I/A vb előtt: Sebők igen, Kopitar nem. A szlovén válogatottból hiányzik a másik rutinos klasszis, Jan Mursak is, de persze így is hemzsegnek a klasszisok – Drozg, Ticar, Kuralt, Pance, Maver –, s Kopitar és Mursak nélkül is erősebbek a mieinknél.

A magyar válogatott az első harmadban teljes mértékben egyenrangú partnere volt Szlovéniának, amely az elmúlt évtizedben többször szerepelt az A csoportban, mint a divízó I-ben. A 0-0-s első játékrész után a mieink a folytatásban már nem bírták a tempót és végül 4-0-s vereséget szenvedtek.