Az észak-amerikai profiliga (NHL) draftlistáján szereplő Hadobás Zétény is nagy csatát vár.

– Minden meccsre úgy megyünk ki, hogy nyerni kell. A szlovénoknak nagyon jó csapatuk van, ezért kiélezett meccsre számítok ellenük – mondta a 20 éves Hadobás, a válogatott keret legfiatalabb tagja. A Kanada elleni jövő keddi találkozóról pedig azt mondta, mindent ki szeretnének rakni a jégre, ami bennük van, mivel nem mindenkinek adatik meg pályafutása során, hogy hazai közönség előtt lépjen pályára egy ilyen szintű csapat ellen.

Bartalis és a gyerekkori álom Kanada ellen

Az idősebb játékosok közül többen is játszottak már a kanadaiak ellen, amely NHL-játékosokkal érkezik Budapestre.

– Mindig jó érzés felmenni világsztárok ellen, akikkel leginkább csak videójátékokban játszik az ember. Korábban láttuk, hogy ők is csak emberek, ugyanúgy hibáznak, csak sokkal kevesebbet, és amikor még gólt is lősz nekik, akkor egy gyerekkori álom válik valóra – utalt Bartalis István a 2016-os világbajnokságon a Kanada elleni meccsre, amelyen gólt szerzett.

Sofron István, a válogatott egyik legtapasztaltabb tagja is megerősítette, hogy kezd összeszokni a csapat, így abban bízik, hogy Szlovéniával szemben most felénk billenhet a mérleg nyelve.

– Most már nagyjából nyolcvan százalékban ki fognak alakulni a végleges sorok. Inkább a játékszisztémára fektetjük a hangsúlyt és kevésbé a kondicionális felkészülésre, ezért mindenki frissebb lesz, és a játék képe is jobb lesz – mondta a Csíkszereda 35 évese csatára. A rutinos játékos azt is elárulta, hogy az elmúlt húsz évben a szurkolók vitték előre a csapatot, így már nagyon várja a jövő keddi összecsapást, ahol biztosan megdől a hazai nézőcsúcs.

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései:

Április 5.: Magyarország–Ukrajna 0-1

Április 6.: Magyarország–Ukrajna 1-4

Április 14.: Magyarország–Japán 5-2

Április 15.: Magyarország–Japán 0-3

Április 20.: Lengyelország–Magyarország 4-2

Április 21.: Lengyelország–Magyarország 3-2

Április 25.: Nagy-Britannia–Magyarország 7-4

Április 26.: Nagy-Britannia–Magyarország 3-2

Május 3., szerda, 19.00: Magyarország–Szlovénia (MVM Dome, zárt kapuk mögött)

Május 4., csütörtök, 19.00: Magyarország–Szlovénia (MVM Dome)

Május 9., kedd, 19.00: Magyarország–Kanada (MVM Dome)

A magyar válogatott vb-mérkőzései Tamperében:

Május 13., szombat, 15.20: Magyarország–Dánia

Május 14., vasárnap, 11.20: Magyarország–USA

Május 16., kedd, 19.20: Magyarország–Franciaország

Május 18., csütörtök, 15.20: Magyarország–Svédország

Május 19., péntek, 15.20: Magyarország–Finnország

Május 21., vasárnap, 15.20: Magyarország–Németország

Május 22., hétfő, 19.20: Magyarország–Ausztria

Bartalis István gólja Kanada ellen 2016-ban:

