Törtek-zúztak a magyar játékos csapatának rettegett szurkolói + videó

Az idény eddigi legfontosabb meccsére készült a Millwall, amely hétfő este a közvetlen rivális Blackburn ellen azzal a tudattal lépett pályára, hogy ha nyer, akkor kedvező esetben biztosíthatja helyét a feljutásért zajló rájátszásban. A magyar válogatott Callum Styles is ott volt a csapat kezdőjében, végig is játszotta a meccset, amely kedvezően alakult, félidőben 3-1-vezetett a Millwall. Csakhogy a második félidőben kétgólos hátrányból felállt a Blackburn, amely a 86. percben a győztes gólt is megszerezte.

Ezzel eldőlt, hogy Styles csapata biztosan nem jut fel a Premier League-be, hiszen a rájátszáshoz legalább a hatodik helyet meg kellett volna csípnie, ami a három pont begyűjtésével meg is lett volna (ötödikként zárt volna a csapat). A vereséggel viszont a Millwall végül csak nyolcadik lett.

Nehezen nyelték le a békát a klub rettegett szurkolói. A meccs után a Millwall huligánjai rátámadtak a feljutásról szintén lemaradó, hetedik helyen záró Blackburn szurkolóit szállító buszokra, amelyek gyerek is utaztak. Bedobták az ablakokat, amelyeknek üvegei betörtek.

„Soha nem féltem ennyire egy futballmeccsről távozva” – írta Twitteren egy vendégszurkoló, aki egy képet is megosztott arról, ahogy a Millwall-drukkerek egy előttük haladó buszt támadnak, miközben a rendőrök igyekeznek rendet tenni. „Millwall-szurkolók, szégyelljétek magatokat” – tette hozzá az illető.

A Millwall legutóbb 1990-ben volt tagja az angol élvonalnak, amikor a később legendás válogatott csatár, Teddy Sheringham volt a házi gólkirálya. A csapat tehát soha nem szerepelt az 1992-ben útjára indult Premier League-ben, és nem is a futballról, hanem a futballhuliganizmusról ismert világszerte.

Ehhez a hírnévhez persze nagyban hozzájárult egy hollywoodi produkció, a 2005-ben mozikba került Green Street Hooligans, amelyben a Gyűrűk ura Zsákos Frodójaként megismert Elijah Wood játszotta a főszerepet. A film a West Ham United és a Millwall huligánjainak brutális rivalizálását igyekezett bemutatni.

Véres összecsapás a fradistákkal

A filmet valódi balhék ihlették, és azokból a Millwall esetében nem volt hiány, a klub életéhez hozzánőtt a futballhuliganizmus. A legnagyobb rivális valóban a West Ham, az ellentét több mint százéves múltra tekint vissza. A két East End-i klubot a Temze két oldalán lévő rivális hajógyárak alapították, így a dokkmunkások hamar egymásnak feszültek. Az első bunyóra a feljegyzések szerint 1906. szeptember 17-én került sor.

A Millwall-drukkerek idővel Anglia leginkább rettegett huligánjai közé nőtték ki magukat. A csapat az első nemzetközi kupameccsét a Ferencváros ellen játszotta 2004-ben az UEFA-kupában, amelyet a magyar klub 3-1-re megnyert az Üllői úton, de az a találkozó is elsősorban a szurkolók miatt maradt emlékezetes. A nagy létszámban Budapestre érkező Millwall-drukkerek ugyanis a város több pontján is összecsaptak a fradistákkal, aminek eredményeként tizenkét huligánt állítottak elő a rendőrök, két angolt pedig megkéseltek.

Mi lesz Callum Styles sorsa?

A magyar válogatott szempontjából elsősorban Callum Styles sorsa érdekes a Millwallból. Tavaly nyáron egy idényre kölcsönbe érkezett a csapathoz a harmadosztályba kiesett Barnsley-tól. Styles a Balckburn elleni sorsdöntő meccs előtt úgy nyilatkozott, hogy ha sikerül feljutni a Premier League-be, akkor biztosan marad a Millwallban, ha nem, akkor még nem tudja, mitévő lesz.

Styles a februártól áprilisig tartó sérülését leszámítva stabil kezdő volt a Millwallban, 30 meccsen két-két gól és gólpassz fűződött a nevéhez. Ha egészséges és játszik, Marco Rossi minden bizonnyal számít a tízszeres válogatott középpályás játékára a nemzeti csapatban. Styles eredeti klubja, a Barnsley negyedik lett a harmadosztályban, és szerepel a Championshipbe jutásért zajló rájátszásban. A 23 éves magyar válogatott középpályás sorsát vélhetően az is befolyásolja, hogy itt mire jut a Barnsley.

Borítókép: Callum Styles egyelőre nem jutott fel a Premier League-be (Fotó: Ivan Yordanov/NurPhoto/AFP)