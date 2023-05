Zalánki csapatán keresztül vezet az FTC útja a vízilabda BL döntőjébe

Zalánki Gergő 2021 nyarán hagyta ott a Ferencvárost a Pro Recco kedvéért. Az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes és Európa-bajnok vízilabdázó azóta sikert sikerre halmozott, két olasz bajnoki címet is elhódított, valamint az Olasz Kupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerte új csapatával. A BL-győzelemig vezető úton egykori csapattársaival is összemérte az erejét Zalánki, a Recco az elődöntőben 10-7-re verte a Fradit, amely azt követően bronzérmet szerzett. Egy évvel korábban – még Zalánkival a soraiban – is a rövidebbet húzta az FTC az olasz gárda ellen, akkor a fináléban találkoztak egymással a felek.

A vízilabda BL nyolcas döntője lesz Varga Zsolt utolsó fellépése az FTC edzőjeként Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A vízilabda BL nyolcas döntőjébe idén is eljutott az európai szövetség (LEN) világranglistájának első két helyén álló együttes, és ezúttal már a negyeddöntőben, szerdán 20 órakor (tv: M4 Sport+) sor kerül a randevújukra Belgrádban. Az ob I bajnokáról elismerően nyilatkozott Zalánki, akit a szombatig tartó tornán egyetlen cél vezérel.

– Mi BL-t akarunk nyerni, mindegy, hogy ki jön velünk szembe, azt le akarjuk győzni. Mindegy, hogy a negyeddöntőben kapunk ki vagy a döntőben, mindkettő szinte hasonló kudarc – mondta az M1 kérdésére a magyar válogatott klasszisa, aki szerint az FTC kiváló fiatalokból áll, az idegenlégiósokat pedig jól beépítették a csapatba.

A vízilabda BL újbóli megnyerése lehetne a hab a tortán

Varga Dénest és társait nemcsak a bosszúvágy fűtheti a döntőnek is beillő rangadó előtt, hanem azért is küzdhetnek, hogy szép eredménnyel köszönjenek el sikerhalmozó vezetőedzőjüktől, Varga Zsolttól. A játékosként olimpiai bajnok szakember 2013-tól egy évtizeden keresztül szolgálta a Fradit, de a mostani viadal befejeztével pont kerül az út végére, és onnantól a 2022 nyarán kinevezett szövetségi kapitány már csak a férfiválogatottnál való feladataira koncentrál.

„Kizárólag a Recco elleni negyeddöntőre készültünk” – idézi a LEN hírlevele Varga Zsoltot. „Minden kétséget kizáróan az olaszok játékoskerete itt a legerősebb, de eltökéltek vagyunk, hogy nagy csatára kényszerítsük őket. Nem lehet új dologgal előrukkolni ahhoz, hogy legyőzzük őket, egyetlen út vezethet diadalhoz: ha minden apró párharcot megnyerünk védekezésben és támadásban is – újra és újra. Csak ez vezethet sikerre, semmi más.”

– Mindig nehéz a nyolcas döntő, de minden bizonnyal a mostani lesz a legnehezebb – tette hozzá Varga Dénes, az FTC csapatkapitánya. – Nem adjuk olcsón a bőrünket, küzdeni fogunk, fegyelmezettnek és egységesnek kell lennünk.

Az FTC-nél tehát ez lesz Varga Zsolt utolsó küldetése, amely során tizenhatra növelheti a zöld-fehérekkel elhódított kupák számát.

A vízilabda BL belgrádi nyolcas döntőjének menetrendje: szerda:

Zodiac Barceloneta (spanyol)–Jug Adriatic Dubrovnik (horvát) 15.30

VK Novi Beograd (szerb)–Olympiakosz (görög) 17.00

AN Brescia (olasz)–NC Vuliagmeni (görög) 18.30

Pro Recco (olasz)–FTC 20.00



csütörtök:

az 5–8. helyért: 15.30 és 17.00 elődöntő:

VK Novi Beograd/Olympiakosz – Zodiac Barceloneta/– Jug Adriatic Dubrovnik 18.30

Pro Recco/FTC-Telekom Waterpolo – AN Brescia/Vuliagmeni 20.00



péntek:

a 7. helyért 19.00

az 5. helyért 21.00



szombat:

bronzmérkőzés 19.00

döntő 21.00

Borítókép: Zalánki Gergő a Bajnokok Ligája tavalyi nyolcas döntőjében (Fotó: MTI/Kovács Tamás)