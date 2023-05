Idegenben is győzött, huszonötödször bajnok a Ferencváros

A végletekig kiélezett csata után, a dudaszó megszólalása előtt három másodperccel döntötte el a maga javára a Ferencváros a férfivízilabda ob I fináléjának első mérkőzését. Mivel a párharc és ezzel egyetemben a bajnoki cím megnyeréséhez egy csapatnak két győzelemre van szüksége, a keddi, 9-8-as sikert követően a zöld-fehérek már csütörtökön az OSC otthonában feltehették a pontot az i-re.

Ehhez minden adott volt, hiszen bár az újbudaiak szinte mindig nagy kihívás elé állítják a Fradit – a hajrát pedig az esetek többségében az utóbbi csapat bírja jobban –, a felek legutóbbi kilenc találkozóján hét ferencvárosi siker mellett két döntetlen született.

A döntő második mérkőzésén is sok izgalomra volt kilátás, így az érdeklődés is hatalmas volt. Nem elég, hogy a Nyéki uszodában egy tűt sem lehetett leejteni, több szurkoló be sem jutott a találkozóra. Akik viszont igen, azok fesztiválhangulatot teremtettek a falakon belül. A lelkes szurkolást nem hálálták meg gólokkal a csapatok, mindössze egy született belőle az első játékrészben: Vigvári Vendel lövését Lévai Márton egy félresikerült mozdulattal a saját kapujába ütötte. A másik oldalon az OSC csak kapufákig és érvénytelenített gólig jutott.

Másfél negyed eltelt a meccsből, mire Angyal Dániel egy fórt kihasználva megszerezte az első hazai találatot. Nem sokáig volt egyenlő az állás, mert Fekete Gergő a következő támadást góllal fejezte be. A nagyszünet előtt még egyszer-egyszer rezdült meg a háló mindkét oldalon: az OSC részéről ismét Angyal volt eredményes, amire Nagy Ádám szép góllal válaszolt. Ezzel a forduláskor 3-2 volt az állás az FTC javára.

Sztilianosz Argiropulosz értékesített ötméteresével a mérkőzésen először két góllal vezettek a vendégek. A ferencvárosi blokkok a helyükön voltak, az újbudai lövések rendre elakadtak bennük, így a harmadik negyed első fele ismét hazai gól nélkül telt el. Tóth Mártonnak sikerült megtörnie a jeget, viszont ahogy addig mindig, a Fradi ezúttal sem késlekedett a válasszal. Argiropulosz után ráadásul, ha nehezen is, de Jansik Szilárd lövése is áthaladt a gólvonalon.

Az utolsó felvonásban tehát az OSC-nek 6-3-ról kellett visszakapaszkodnia. A küldetés első lépése balul sikerült, mert Manhercz Krisztián kihagyta a hazaiaknak megítélt büntetőt. Visszapattant hozzá a labda, de az újabb lövésénél Varga Dénes benyúlása miatt újabb ötméteres következett, amelyet aztán Vigvári Vince már a kapuba vágott. A másik kapunál Argiropulosz is megtette ugyanezt. Salamon Ferenc mellett még Fekete talált be, mielőtt Tóth Márton beállította volna a 8-6-os végeredményt. Az OSC az utolsó negyedet ugyan megnyerte, a mérkőzést viszont elveszítette. A ferencvárosi tábor pedig ünneplésbe kezdett, mert a döntőben aratott második győzelmével a zöld-fehér klub 25. alkalommal megnyerte a magyar bajnokságot.

Férfivízilabda ob I, döntő, 2. mérkőzés:

OSC–FTC 6-8 (0-1, 2-2, 1-3, 2-2)

gólszerzők: Angyal, Tóth M. 2-2, Vigvári Vi., Salamon 1-1, ill. Argiropulosz 3, Fekete 2, Vigvári Ve., Nagy Á., Jansik 1-1

Borítókép: Sztilianosz Argiropulosz három góllal vette ki a részét a Ferencváros győzelméből (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)