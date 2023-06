A Bajnokok Ligája-győztes magyar klasszis kizsigerelve érzi magát

Két hete sincs, hogy Zalánki Gergő az olasz Pro Recco színeiben megnyerte a Bajnokok Ligáját, méghozzá 2019 és 2022 után pályafutása során harmadszor, de szerda óta már a Varga Zsolt szövetségi kapitány vezette magyar válogatottal készül főként a július 14-én kezdődő fukuokai világbajnokságra. A Margitszigeten sajtótájékoztatóval egybekötött sajtónyilvános edzés végén Zalánki fáradtan szállt ki a medencéből.

Zalánki Gergő a válogatott vezéregyénisége. Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

– Kizsigerelve érzem magam, de ez már évek óta így megy, megszokottá vált – árulta el lapunk kérdésére Zalánki Gergő. – Eléggé sűrű a naptár, a jövő év még sűrűbb lesz, ehhez kell alkalmazkodni. Ha nem sikerült volna ilyen jól a szezon a klubommal, nem tudom, most milyen lelki állapotban lennék, de a BL-siker új lendületet adott. Most viszont egyelőre fáradt vagyok, a vb is még nagyon messzinek tűnik.

Az állatkert nem segít, csak az alvás

Gyakorlatilag csak egy szűk hét pihenő jutott a 28 éves klasszisnak, a válogatott már gőzerővel készül, hiszen június végén, július elején Los Angelesben van feladat a világliga-szuperdöntőben, majd következik a már említett vb Japánban.

– A családdal töltött idő jólesett ebben az egy hétben, próbáltunk sok programot szervezni, például egy állatkerti látogatás is feltölt valamilyen szinten, de igazán csak az alvás segít új erőre kapni – fogalmazott Zalánki, aki a válogatott előtt álló feladatokról is szót ejtett.

– Los Angelesben a világliga inkább csak edzőmeccseknek illik be, úgy fogom fel, hogy oda gyakorolni megyünk. Most a világbajnokságon is csak az olimpiai kvóta számít, azt kellene megszerezni, ami nagy könnyebbséget jelentene jövőre. Nyolc esélyes csapat van, amelyek közül bárki lehet első vagy nyolcadik, szerencse is kell majd, hogy nekünk pattanjon befelé a labda, vagy legyen éppen jobb napunk.

A fukuokai vb-n az ezüst is jó lenne

A Japánban esedékes vb az első kvalifikációs torna a jövő évi párizsi olimpiára, a két döntős csapat már most megválthatja a jegyét, így a jövő év első felében nyugodtan készülhet a nyárra, míg a riválisoknak még küzdeni kell a kvótáért. Ez óriási előny, emiatt nagy jelentősége van a vb-döntőnek – ezúttal nagyobb, mint magának az aranyéremnek.

Zalánki szerint a csapatból sokan aláírnák előre az ezüstérmet is, mert mindenkinek elsősorban az olimpia lebeg a szeme előtt. Személy szerint ő is elfogadná a vb-ezüstöt Japánban? – kérdeztünk vissza.

– Igen, úgy gondolom, hogy aláírnám – válaszolta szemrebbenés nélkül. – Ha választanom kellene egy vb-arany és egy olimpiai arany között, minden esetben az olimpiait választanám. Vb viszonylag gyakran van, olimpia viszont csak négyévente. Arra már csak egy, esetleg két esélyem van.

Zalánki Gergő elbírja a terhet

Májusban jelentette be a visszavonulását Hosnyánszky Norbert, így aktív olimpiai bajnok vízilabdázó már csak egy van: Varga Dénes. Zalánki és a csapat magja eddig „csak” Európa-bajnokságot nyert. Érzi-e a nagy elődök nagy árnyékát?

– Nem szeretem magamat hasonlítgatni a régiekkel. Örülök, hogy annak a generációnak ilyen sikerei voltak, mert motiváltak minket. Emlékszem, hogy a 2004-es athéni olimpiai döntőt már láttam, szerintem az volt minden idők legnagyobb vízilabdameccse, nem is tudom, hányszor néztem vissza az összefoglalót az interneten. Amit az a generáció véghez vitt, egyedülálló, és megismételhetetlennek tűnik. Én egy olimpiai arannyal is nagyon boldog lennék.