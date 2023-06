A Fradi bízik a Lisztes-receptben, sokszoros magyar válogatott fiával erősített

Halmai Gábor akkor úgy vélte, fiának már helye lenne az élvonalban: – Ádám Soroksáron megkapja a bizalmat és a játék szabadságát, szerintem most tart ott, hogy bemutatkozhasson az élvonalban is. Olyan csapathoz kell kerülnie, amelyben tovább fejlődhet. Látom benne az élvonalat, talán a külföldet is, a válogatottság pedig jelenleg csak álom, ahhoz még hosszú utat kell bejárnia, ha összejön egyáltalán.

Halmai Ádám tavaly nyáron igazolt Soroksárra, ahol remek első idényt futott, s máris sikerült fellépnie a Fradiba. Mint megírtuk, a zöld-fehér csapat az NB I-es gólkirály Varga Barnabás személyében hosszú idő után először igazolt magyar középcsatárt, s Halmai érkezésével újabb hazai támadóval erősített. Mintha egyre több magyar bukkanna fel az együttes keretében, ami nem lehet a véletlen műve.

Borítókép: Halmai Ádám aláírt a Fradihoz (Fotó: Fradi.hu)