Szoboszlai túl drága a Newcastle-nak, csapattársa a Bayernhez igazolt

A Bayern München előszeretettel erősít úgy, hogy a Bundesligában a riválisatól szerez meg játékosokat, erről Dortmundban és Lipcsében is sokat tudnának mesélni. Ami a Dortmundot illeti, legyen elég csak 2014-ből a lengyel gólvágó Robert Lewandowski megkaparintását említeni. A Bayern a 2021/22-es szezonra az RB Leipzigtől 42,5 millió euróért megvette a francia Dayot Upamecanót, 15 millióért pedig az osztrák Marcel Sabitzert, utóbbit aztán idén kölcsönadta a Manchester Unitednak… S most egy újabb osztrák válogatott játékost szerzett meg a lipcseiektől, a 26 éves és 26-szoros válogatott Konrad Laimert, mégpedig ingyen, hiszen lejárt a szerződése. Az, hogy a Bayern Münchenben folytatja, nem meglepetés, már hónapok óta biztosra lehetett venni, de csak ma lett hivatalos. Laimer a Red Bull-projekt „terméke”: Ausztriában a Lieferingnél kezdte, majd a Red Bull Salzburghoz került, s 2017-ről az RB Leipziget erősítette. A piaci értéke 28 millió euró, sajnálhatják Lipcsében, hogy ebből semmit sem látnak, de szép szavakkal köszöntek el tőle, mert a klub sokat köszönhet neki. Fontos láncszem volt a Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató együttesben, az idei bajnokságban bronzérmes gárdában 21 meccsen három gólt szerzett. S komoly érdemei vannak abban, hogy az RB Leipzig tavaly és idén is megnyerte a Német Kupát. Összesen 190 meccset játszott a csapatban, s 15 gólt szerzett.

Szoboszlai Dominikék kupagyőzelemmel zárták a szezont, a serleggel Willi Orbán. Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan

– A Bayern München a világ egyik legjobb klubja, a gyermekkori álmom vált valóra, hogy ide kerültem. Ez a klub mindig a lehető legmagasabb célokat tűzi ki, és ezzel én is így vagyok. Mindig mindenben a száz százalékra törekszem, és ezt itt is meg akarom mutatni már az első naptól kezdve. Alig várom, hogy találkozhassak a többiekkel – fogalmazott Laimer.

Thanks for everything, Konni! 💪



Wishing you all the best for the future ❤️🤍 pic.twitter.com/eWkyXiuqlF — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) June 9, 2023

Hogyan alakul Szoboszlai Dominik sorsa?

Azt továbbra se tudjuk, Szoboszlai Dominik sorsa hogyan alakul, azonban a The Athletic érdekes cikkel jelentkezett, amely őt is említi. A szaklap arról ír, hogy a pénzügyi fair play miatt Szoboszlai jelenleg megfizethetetlen a Premier League-ben negyedik helyen végzett, így BL-induló Newcastle-nak. Bár a klub tulajdonosa a Public Investment Fund (PIF) szaúdi vagyonkezelő, s az anyagi lehetőségei szinte kimeríthetetlenek, a The Athletic szerint a nyári átigazolási szezonban legfeljebb 100-150 millió fontot költhet el. Ha ennél többet szeretnének új átigazolásokra költeni, akkor a jelenlegi keretből több játékostól el kellene köszönniük. Ám Eddie Howe csapata idén is jól szerepelt, s nagyon nem akarják megbontani az egységet.

2022-ben a klub 118 millió fontot költött játékosokra. A The Athletic információja szerint a brazil Bruno Guimaraes és az angol Kieran Trippier jelenleg körülbelül heti 120 ezer fontot keres, az ő bértömegük is kihat a klub igazolási lehetőségeire. A Newcastle-nek mérlegelnie kell. Középső védőre, szélső védőre, két középpályásra (az egyik védekező) és egy csatárra lenne szüksége. Az biztos, hogy a védekező középpályás skót Scott McTominay (Manchester United), az ugyancsak skót balhátvéd Kieran Tierney (Arsenal) és az angol védekező középpályás Kalvin Phillips (Manchester City) a klub kiszemeltjei között van. A The Athletic megemlíti, hogy a Newcastle érdeklődik a francia szélső Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) és Szoboszlai Dominik iránt is, de ők ketten kívül vannak azon az árkategórián, ami most megfelelő lenne az angoloknak. Szoboszlai kivásárlási ára hetvenmillió euró, s ha igaz a The Athletic számítása, ez valóban túl magas ár lehet a Newcastle-nek.

Borítókép: Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig játékosa, miután berúgta a győztes gólt a Werder Bremen ellen a német első osztályú labdarúgó-bajnokság 2023. május 14-i mérkőzésén Lipcsében. A Leipzig 2-1-re győzött (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)