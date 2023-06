Öt év után visszatért Kempf Zozó, a világbajnok celeb

Kempf Zozó egy hete jelentette be, hogy ott lesz az Európa Játékokon. A Krakkótól mintegy harminc kilométerre lévő Krzeszowica Parkban a szerdai selejtezőben mindkét magyar jól teljesített, Ujváry a negyedik, Kempf Zozó pedig a tizedik helyen jutott be a csütörtöki 12-es fináléba. A BMX-eseket két csoportra osztották, s előbb az előző napi 7–12. helyezettek mutatták be gyakorlataikat, köztük a 2013-ban világbajnok, a versenyzésbe öt év után visszatérő Kempf Zozó, aki az elmúlt években az Exatlon, valamint a Dancing with the Stars szereplőjeként vált celebbé. Kempf első körben már az indításnál megnyerte magának a közönséget, elsőre előbb a biciklit pörgette meg, majd a kormányát, a folytatásban pedig többek között előre szaltót is bemutatott, míg egy ízben a rajt pozícióban állította meg első kerekén a BMX-ét. A mutatvány elnyerte a zsűri tetszését, 77,66 pontja pedig az első kör legjobbja volt az első hat induló között.

Kempf Zozó a legnehezebb trükköket is tudja (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A finálé abban eltér a selejtezőtől, hogy az előcsatározások során átlagolják a két futam pontszámait, így ott érdemes a biztonságra törekedni, a döntőben viszont már a két kűr közül a jobbat veszik figyelembe, így mindenki kockázatosabb trükkökre vállalkozott, viszont ezeknek nemegyszer bukás vagy egyéb hiba lett a vége már az első futamban is.

A másodikban Kempf az elsőben látott trükkjeit kicsit bonyolította, ráadásul nem is hibázott, így elégedetten vette tudomásul, hogy 81,33 pontot kapott a zsűritől, amivel megerősítette első helyét. A második hatos futamai előtt azonban mégsem ő volt már az első, hanem a lett Ernests Zebolds, aki két roppant rizikós futásából a másodikban minden bravúrját tökéletesen mutatta be, amivel 84,50 pontot érdemelt ki.

Kis bemelegítés után jöhettek a szerdai legjobbak, köztük többek között Ujváry Zoltán, aki az első körben kicsit tompán, a másodikban aztán már lendületesebben versenyzett, ám az egyik utolsó mutatványának végén a megpörgetett kerékpárra nem jól ült vissza és kicsit lecsúszott, így némileg elmaradt korábbi eredményétől. Végül nyolcadik lett, Kempf pedig a hatodik helyen zárta az Eb-nek számító Európa Játékokat.

Kempf Zozó felveszi a versenyt a fiatalokkal

– Örülök ennek a helyezésnek, elégedett vagyok az eredményemmel – mondta az MTI-nek Kempf Zoltán. – Korábban egy másik számban voltam világbajnok, a kihagyás pedig elsősorban a versenyzésre vonatkozik, mert azért folyamatosan bicikliztem és szinten tartottam, a versenyrutin pedig néhány hónap alatt visszajön majd.

Azt hiszem, azok a srácok, akik a mezőny elején vannak, nem is trükkökben vannak előttem, azok közül szinte mindegyiket én is meg tudom csinálni. Igazából ezeket egy percen belül egyben megcsinálni dinamikusan az a nehéz, de sok gyakorlással ez is megtanulható.

Kempf Zozó után Ujváry Zoltán sem szomorkodott a döntő után.

– Teljesen elégedett vagyok mindkét napommal, örülök a döntős helyezésnek, ráadásul a nagyon előkelő negyedik helyen jutottam fináléba. Mindkét mostani futásom jól sikerült – nyilatkozta a 23 éves sportoló.

BMX freestyle park, Európa-bajnok:

1. Kieran Darren Reilly (Nagy-Britannia) 92,33 pont

2. Anthony Jeanjean (Franciaország) 90,80

3. Declan Lee Brooks (Nagy-Britannia) 87,40

...6. Kempf Zoltán 81,33

...8. Ujváry Zoltán 74,06

Arany sportlövészetben, bronz kajak-kenuban

A lehető legjobban kezdődött magyar szempontból az Európa Játékok Wroclawban zajló sportlövőversenye, melynek első számát, a légpuskások vegyescsapat-versenyét a Pekler Zalán, Mészáros Eszter duó nagyszerű teljesítménnyel megnyerte, s ezzel a magyar küldöttség első dobogós helyét szerezte meg a multisporteseményen. A többi sportlövőszámban már nem ment ilyen jól a magyaroknak: a légpisztolyosok mezőnyében a férfiak között Tátrai-Fejes Miklós 567 körrel a 33., a nőknél Major Veronika 566 körös eredménnyel a 22. helyen végzett.

A csütörtöki ötszáz méteres döntőkben, egytől egyig olimpiai számban egyetlen érmet, egy bronzot szereztek a magyar kajak-kenusok a Krakkóban zajló Európa Játékokon, női kenu párosban Bragato Giada és Nagy Bianka lett harmadik. Különösen fájdalmas, hogy a női kajak négyes kevéssel lemaradva a dobogóról negyedik lett. Ez a szám hosszú éveken át a mieink felségterülete volt, de az olimpiai bajnok klasszisokat a fiatalok egyelőre nem képesek pótolni, noha Csipes Tamara és Gazsó Dóra is benne ült a hajóban. Negyedik lett a C–2 500-on Hajdu Jonatán és Fekete Ádám is.

Az Európa-bajnoki címvédő magyar férfi-strandkézilabdaválogatott bejutott a döntőbe. Egyaránt az ötödik helyen végzett a karatésok között Tadissi Martial a kumite, Nagy Botond pedig a kata versenyszámban.

Borítókép: Kempf Zozó élvezte a versenyzést (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)