Ibrahimovic alig játszott az utolsó idényében, mivel egy évvel ezelőtti térdszalagműtétje után február végén tért vissza, de márciusban ismét megsérült. Előtte viszont az Udinese ellen betalált, amivel 41 évesen és 166 naposan minden idők legidősebb gólszerzője lett a Serie A-ban.

Az erős fizikumáról és akrobatikus góljairól is ismert sztár a Malmöben kezdte profi pályafutását, majd olyan világhírű együttesekben futballozott, mint az Ajax Amsterdam, a Juventus, az Internazionale, az FC Barcelona, az AC Milan, a Paris Saint-Germain, a Manchester United és a Los Angeles Galaxy. Volt holland, olasz, spanyol és francia bajnok is, a nagy nemzetközi trófeák közül a Bajnokok Ligáját nem tudta begyűjteni, de az Európa-ligában csúcsra ért, és az európai Szuperkupát is elhódította aktuális csapatával.