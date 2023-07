A Ferencváros vendégjátékával megkezdődik a feröeri futballünnep

A nyár igazán különleges időszak a feröeri futballrajongók életében, ilyenkor akár a legpatinásabb nemzetközi kupasorozatokban szereplő csapatok is a szigetekre látogatnak. Így most a Fradi keddi vendégjátéka iránt is nagy az érdeklődés, mert ahogy azt az Origó helyszíni riportja érzékelteti, a KÍ Klaksvíknak az FTC pontosan az a kategória, mint amikor a magyar bajnokcsapatnak a főtáblán egy nagynevű együttest húznak ki. Ami nekünk a Ferencváros–Barcelona, az nekik most a KÍ Klaksvík–Ferencváros.

Ezt a másfél évtizede a Feröer-szigeteken élő Turi Géza szavai is bizonyítják.

– Nekünk tényleg minden nyáron jön el az ünnep, ami miatt érdemes focizni. A nemzetközi meccsek azok, amelyek megmutathatják, mennyit fejlődtünk, mert az egymás közötti bajnokik csak arra jók, hogy eldőljön: az adott évben melyik együttes indulhat a nemzetközi kupákban – magyarázta a hazai pályán kiválóan teljesítő és a bajnokságban tizenhat forduló után maximum ponttal álló csapat kapusedzője.

Turi az Origónak arról is mesélt, hogy lett májusban világrekorder. 49 évesen ugyanis a HB Tórshavn elleni bajnokin ő állt a kapuba, korábban még senki sem védett elsőosztályú bajnokságban ennyi idősen a világon.

– Megkérdeztük az Európai Labdarúgó-szövetséget, mi van akkor, ha egy nemzetközi meccsen történik meg mindez, azaz nekem kell beállni a kapuba? Először azt hitték, hogy viccelek, de aztán elutasítottak, mondván, túl öreg vagyok, ne is menjek orvosi vizsgálatra. Amúgy én azon a májusi bajnoki meccsen sem akartam védeni. Kocsival mentem a főváros felé, amikor az edzőm telefonált, hogy nagyon nagy baj van. Az első számú kapusunk megsérült, a tartalék meg nagyon fiatal volt, soha nem védett bajnokin a felnőttek között. Plusz: mivel védett a tartalékbajnokin, biztosan nem kezdhet. Az edzőm azt mondta, megszavaztatta a csapattal, mi legyen. Azt kérdezte: elkezdem-e én a meccset, és aztán cserélünk, esetleg végigcsinálom? A csapat azt szerette volna, ha végig én védek, úgyhogy belementem – idézte fel Turi Géza.

Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés: KÍ Klaksvík (feröeri)–Ferencváros 20.45 (tv: M4 Sport)

Borítókép: Klaksvík, a Feröer-szigetek második legnagyobb városa (Fotó: AFP/hemis.fr/GERAULT Gregory)