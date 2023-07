Félprofi gárda ellen kezdi meg ma BL-hadjáratát a Ferencváros

Hazai terepen hosszú ideje nincs igazi ellenfele a Ferencvárosnak, a fővárosi gárda az elmúlt öt évben sorra söpörte be a bajnoki címeket. Míg korábban a nemzetközi kupasorozatok főtáblája csak álom volt a magyar bajnoknak, az elmúlt négy idényben a Fradi a leghíresebb klubok között is bizonyított: egyszer a Bajnokok Ligája csoportkörében, háromszor pedig az Európa-ligában is eljutott ebbe a szakaszba, sőt, idén tavasszal még csoportgyőztesként a nyolcaddöntőben is szerepelt. Az elmúlt évad sikerein felbuzdulva idén Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző még többre vágyik, és ezúttal a BL-főtáblájánál nem adná alább.

Sztanyiszlav Csercseszov a Bajnokok Ligája csoportkörébe vezetné a Ferencvárost Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ehhez első lépésként a KÍ Klaksvíkot legyűrnie a zöld-fehéreknek. A továbbjutás ez esetben kötelező feladatnak tűnik, hiszen bár 20-szoros feröeri bajnokról, ötszörös kupagyőztesről van szó, és a 2020/2021-es idényben csak egy lépés választotta el a csapatot attól, hogy az Európa-liga csoportkörében szerepeljen,