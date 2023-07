Alcaraz elismerte, hogy az apja kémkedett Djokovics után

Alcaraz cáfolja, hogy előnye származna a filmezésből

De nem, a panasz igaznak bizonyult, maga Carlos Alcaraz ismerte el szerda este, miután a vele egyidős, ugyancsak húszéves dán Holger Rune feletti győzelemmel bejutott az elődöntőbe.

– Valószínűleg igaz. Apám nagy teniszrajongó. Nem csak az én meccseimet nézi. Reggel tizenegykor már itt van a klubban és csak este tízkor távozik, annyi meccset és edzést néz meg, amennyit csak lehet. Ha már volt lehetősége élőben látni Djokovicsot, igen, valószínűleg igaz, hogy felvette az edzését – nyilatkozta Carlos Alcaraz.

Érdekes adalék, sem a torna hivatalos honlapja, sem a hiteles tájékoztatás zsinórmértékeként tisztelt, a wimbledoni tornával kiemelten foglalkozó BBC nem tartotta szükségesnek, hogy beszámoljon a sajtótájékoztatón elhangzott eme részletről. Inkább azt idézték Alcaraztól, hogy egy álom vált valóra az elődöntő elérésével. Az olvasók bizony imádják az ilyen közhelyes mondatokat.

Alcaraz aztán persze hozzátette, semmi előnye sem származik abból, hogy az édesapja felvételt készített Djokovics edzéséről.

– Rengeteg felvételem van Djokovics játékáról valamennyi borításon. Nem gondolnám, hogy a mostani videóból bármilyen előnyöm származna – jegyezte meg.

Holger Rune nem jelentett akadály Carlos Alcaraz számára (Fotó: AFP/Tecu Joko Jomiuri)

Persze szóba került a Danyiil Medvegyeve elleni elődöntő is.

– Nagyon magas, mint jól tudják. Most remekül játszik füvön. Neki is nagyszerű éve van. Az első meccset, amit itt játszottunk füvön, elvesztettem ellene, amiből tanulnom kell. Élvezni fogom az elődöntőt. Úgy gondolom, hogy most remekül játszom, nagy az önbizalmam. Szóval szerintem nagyon jó meccs lesz. Alig várom – mondta a világelső Medvegyevet jellemezve.

Alcaraz magabiztosságért nem megy a szomszédos edzőpályára…

Van-e esélye Sinnernek Djokovics ellen?

Djokovics ellenfele Jannik Sinner lesz az elődöntőben. A szerb klasszis természetesen méltatta a fiatal olasz (dél-tiroli) teniszezőt, akinek, lássuk be, túl sok esélye nincs a 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes ellen.

– Többnyire egy időben játszottunk, így nem nagyon volt alkalmam figyelni őt, egy szettjét azonban láttam. Nagyon magas szinten játszik, s szeret füvön teniszezni. Úgy általában kedveli a gyors felületet, mert szereti irányítani a játékot, rámenős teniszező. Jól ismerem a játékát. Még nagyon fiatal, ezért természetesen várható, hogy még fejlődik, különösen az adogatás terén, ami füvön különösen fontos. Már most kész, összetett játékos. Most először szerepel wimbledoni elődöntőben. Készen állok a kihívásra. Mindketten két napot készülhetünk a mérkőzésre. Biztos vagyok benne, hogy nagyon motivált lesz. De én is az vagyok. Meglátjuk, mi történik – így beszélt Djokovics a Jannik Sinner ellen esedékes meccséről.

Ám a teniszrajongók vágya szerint ez is csupán felvezető meccs lesz. A Djokovics–Alcaraz finálé lenne az igazi csemege.

Ma a női elődöntők következnek, a férfiak pénteken játszanak.

Wimbledon, elődöntők Női egyes (csütörtök):

Jelina Szvitolina (ukrán)–Marketa Vondrousova (cseh)

Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Unsz Dzsabír (tunéziai, 6.) Férfi egyes (péntek):

Sinner (olasz, 8.)–Djokovics (szerb, 2.)

Medvegyev (orosz, 3.)–Alcaraz (spanyol, 1.)

Borítókép: Távozófélben Carlos Alcaraz figyeli Novak Djokovics edzését (Fotó: AFP/Glyn Kirk)