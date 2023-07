Novak Djokovics bedobta a törölközőt, a tanácsa sem kell

Wimbledon aligha fog váltani, a füves borítás nélkül rendkívül sokat veszítene hagyományaiból és ikonikus státusából, ráadásul a tenisz változatosságának is ártana, ha a tradicionális borítás teljesen kikopna a sportágból. Az olykor extrém wimbledoni hagyománytisztelet miatt gondolhatnánk, hogy a behúzható tetőtől is ódzkodtak a helyi szervezők, de valójában az angliai Grand Slam-helyszínnél csak az Australian Openen volt hamarabb ilyen tetővel felszerelt aréna, s a mai napig sincs ebben a tekintetben lemaradásban Wimbledon, a US Openhez hasonlóan két befedhető arénája van, a Roland Garros-komplexumban pedig csak a jövő évi olimpiára készül el a második számú pálya fölé behúzható tető. Pályák számában pedig Wimbledon jár az élen: a másik három helyszínen maximum tizenhat mérkőzés zajlik egyszerre, az angliai helyszínen viszont tizennyolc pályát használnak meccsekre.

Novak Djokovics hiábavaló küzdelme

Csakhogy amíg a többi Grand Slam-torna befedhető kiemelt pályáin naponta négy-öt meccset bonyolítanak le, addig Wimbledonban csak hármat, azaz kevesebb az időjárástól védett meccs. S a játék is később kezdődhet újra: Novak Djokovics első fordulós meccse során hiába húzták be a tetőt, a pálya nem száradt fel, s végül ugyanúgy csak az eső elállta után tudták folytatni a játékot, mint a külső pályákon. A szerb hiába dobta be a törölközőjét a gyorsabb száradás érdekében.

A kevesebb centerpályás meccsnek szintén a borítás az oka: a füves pálya minősége a torna előrehaladtával folyamatosan romlik, a második héten az alapvonal közelében már tisztán látszik, mennyire kikopott a fű.

A tizenhat éves orosz szupertehetség, a negyedik fordulóig jutott Mirra Andrejeva is megtapasztalta, mennyire óvják a füvet Wimbledonban. Máshol talán elnézték volna, hogy a földre dobta az ütőjét Madison Keys ellen, itt viszont büntetőpontot ítéltek ellene.

A Grand Slam-tornák közül Wimbledonban kezdődik legkésőbb a centerpálya programja, helyi idő szerint fél kettőkor – ezzel nem is lenne probléma, hiszen van világítás, csakhogy az angliai versenyen este tizenegykor ennek ellenére is mindenképpen befejezik a játékot. A hivatalos indoklás szerint ez a döntés 2009-ben, az esti meccsek lehetőségének megteremtésével párhuzamosan a környéken lakók nyugalma, illetve a helyszíni szurkolók problémamentes hazajutásának érdekében született meg. Wimbledon viszont ezzel értékes időt veszít, az idei Australian Openen például Andy Murray és Thanasi Kokkinakis ötszettes csatája hajnali négy óra után ért véget.

A meccs félbeszakítására akkor nem volt szükség, Murray mégis kritizálta a szervezést, külön kiemelve, hogy a teniszmeccseken önkénteskedő, sok esetben kiskorú labdaszedőket nem lehetne kitenni ilyen éjszakázásnak. Tökéletes megoldás tehát nincs, ugyanakkor egy kézenfekvő javaslattal előállt Novak Djokovics Wimbledon számára, miután a Hubert Hurkacz elleni nyolcaddöntője a záróra miatt kétnaposra nyúlt.