Csercseszovot nem lehet elcsábítani a Ferencvárostól

Ausztriában a klíma remek, a gyepek minősége is, ezért mentünk oda. Még egy harmadosztályú csapatnak is két remek pályája van. Plusz a hegyi levegő, a minőségi ételek és a sok lehetséges ellenfél.

Azért választottunk komoly ellenfeleket, mert a BL-re készülünk. Tavaly a selejtezőkben találkoztunk a Qarabaggal, most jó meccset játszottunk velük, de ez cseppet sem volt barátságos. A játékosok rugdosták picit egymást, aztán a lefújásnál összeölelkeztek, és minden el lett felejtve. A rendszeres BL-résztvevő Salzburg elleni meccsen nem voltam ott, mert felment a lázam. Mentem volna a stadionba, de az orvos bezárt a szobámba! Így nem láttam élőben a meccset, csak a felvételt. Itt az jött elő, amiről folyton beszélünk: ez egy BL-szintű csapat, és az első tíz percben, amíg mi hozzászoktunk a tempóhoz, bekaptunk két gólt. Amikor felvettük a ritmust, szépítettünk, talán több gólt is szerezhettünk volna. Most visszatérünk Budapestre és elkezdjük a feröeri ellenfél elleni specifikus felkészülést. Tudom, hogy az utolsó 16 bajnokijukat megnyerték. Át kell gondolnunk a logisztikát is, mikor repülünk oda, sok nüansz merül fel ilyenkor.

