Lisztes beválogatásának kérdésével nagyon felbosszantották Marco Rossit

Három forduló után Szerbiával azonos pontszámmal, ám jobb gólkülönbséggel állva vezeti az Eb-selejtezőcsoportját a magyar válogatott, amely még gólt sem kapott a sorozatban. Sőt, 2023-ban még egyáltalán nem kapott gólt Dibusz Dénes. Marco Rossi azonban felemás érzésekkel értékelt a Mol csapatnak adott interjújában.

Marco Rossi Fotó: Máthé Zoltán

– Csalódott nem lehetek, az eredmények összességében jól alakultak, és vezetjük a csoportot – mondta a kapitány a montenegrói 0-0-t és a litvánok elleni 2-0-s hazai győzelmet zanzásítva. – De teljesen elégedett sem lehetek, mert Montenegróban csak az eredmény volt pozitív, a játékunk egyáltalán nem. Azt is be kell vallanom, hogy nagyon feszült voltam a meccs alatt.

Podgoricán kimondottan gyenge meccset hozott le a magyar csapat, bár a második félidőben lényegesen jobban játszott, mint az elsőben. A kapitány azonban nem azért volt feszült, mert a játékosai nem tartották be a taktikai utasításokat vagy ne adtak volna bele mindent, amit aznap bele tudtak adni.

– Aki a futballban éli a mindennapjait, az tisztában van vele, hogy bármit csinálsz, mindig lesznek olyan napok, amikor nem megy. Azt is tudja, hogy ha eljön ez a nap, ezt már a meccs ötödik percében pontosan lehet tudni, de legalábbis érezni. Nyugodtan kimondhatjuk: egy ilyen napon gyakorlatilag lehetetlen győzni. Nem is az egyéni teljesítmények a fontosak ilyenkor, és ezzel nem mentegetni akarom a csapatomat, mert Dibusz Dénesen kívül nem nagyon tudnék dicsérni senkit. Az ilyen napok az egész csapatra ülnek rá, és ebbe sokszor a cserejátékosokat is bele kell érteni – mondta a montenegrói meccsről Rossi.

Az olasz szakember nevetségesnek nevezte a több montenegrói által megfogalmazott vádat, miszerint lebecsültük volna őket. Rossi számára ez azért sértő, mert az ellenfél tiszteletére nagy hangsúlyt fektet az öltözőben.

Rossi: Két lábbal a földön állunk, tisztában vagyunk a saját helyünkkel

– Ha már ott tartanánk, hogy bárkit félvállról vehetnénk, akkor is tilos lenne lenézni egy ellenfelet. Szerencsére nem is ilyen csapat a magyar, nem kell senkinek külön felhívnom a figyelmét az ellenfél tiszteletére. Két lábbal a földön állunk, tisztában vagyunk a saját helyünkkel és erőnkkel, ezért tudunk sikeresek lenni. Tudjuk, hogy nem tudunk jobban focizni az angoloknál és a németeknél, ezért jobban kell akarnunk náluk a győzelmet, erősebbnek kell lennünk csapatként. Ebbe a filozófiába nem fér bele, hogy lenézzünk egy máskülönben igencsak erős ellenfelet.

Három nappal a montenegrói pontszerzés után a magyar válogatott a telt házas Puskás Arénában magabiztosan győzte le Litvániát. A 2-0-ra megnyert mérkőzésen góllal debütált a kezdőcsapatban Varga Barnabás, aki egy egészen parádés első félórát zárt le a léc alá belsőzött labdájával.

– Az első félidővel abszolút elégedett voltam, a második félidőben már akadtak gondjaink, de végül egy gyönyörű góllal lezártuk a mérkőzést. Azt gondolom, teljesen megérdemelten győztünk, ezzel a két hazai kötelező győzelmet szállítottuk is – mondta a kapitány, aki a győzelem és az újabb góllal debütáló játékos ellenére kicsit feszülten nyilatkozott a meccs után.

– Öt éve vagyok szövetségi kapitány, de már tizenegy éve ismerhetnek, akik követik a magyar futballt, hiszen klubedzőként bajnoki címet nyertem a Honvéddal. Azt hiszem, lehetne már annyi hitelem, hogy ne kelljen minden kerethirdetés után magyarázkodnom. Szeretném, ha mindenki elhinné és megértené: tudom, mit csinálok, megalapozottak a döntéseim. Az utóbbi hetekben-hónapokban többen számon kérték rajtam, miért nem válogatott még Lisztes Krisztián. Sok szurkolóval ellentétben nekem nem idén szúrt szemet Krisztián tehetsége, hanem 16 éves kora óta figyelemmel követem a fejlődését, mint ahogy annak idején Szoboszlai Dominikot is a Lieferingben láttam először játszani. A stábommal rengeteg mérkőzést látunk, itthon és külföldön is figyeljük a magyar játékosokat, de a válogatott meghívónak fontos kritériumai vannak.

A jelenlegi válogatott keret legalább fele Rossi alatt mutatkozott be a csapatban, és közös a játékosokban, hogy a kapitány a játékperceiket óvatosan adagolva építette be őket Szoboszlai Dominiktól Szalai Attilán át Kerkez Milosig.

– Nagyon óvatosnak kell lenni, nem szabad megkockáztatni, hogy a játékos megégjen, de közben éreztetni kell vele, hogy számítunk rá és bízunk benne. Be kell illeszteni a közösségbe, a csapat értékeit a magáénak kell vallania, és csak aztán kezdhetjük el beépíteni a játékunkba. Ez univerzális dolog, a világ minden csapatánál így megy, de Magyarország egy kicsit más. A magyar válogatott mezének olyan súlya van, ami páratlan. Borzasztó nehéz feladat viselni, hiszen egy kis ország hatalmas futballkultúrája van benne, arról nem is beszélve, hogy egy olyan szurkolótábor áll mögötte, ami előtt nem engedheted meg, hogy rosszul játssz. Ezt is bele kell számolni, amikor arról beszélünk, hogy valaki 18 évesen készen áll-e a legsúlyosabb mez viselésére.

Lisztes Krisztián tavasszal lett nagykorú, de nem csak a tizennyolcadik születésnapja jelzett új érettségi szintet. A Ferencváros labdarúgója öt bajnoki gólt szerzett 2023 tavaszán, és Ryan Mmaeéval holtversenyben a magyar bajnokcsapat legeredményesebb játékosa volt ebben az időszakban. Lisztes június 15-én bemutatkozott az U21-es válogatottban, és csapatunk Szlovákia vendégeként a Nagyszombatban rendezett felkészülési mérkőzésen az ő góljával nyert 1-0-ra.

A teljes interjú ITT olvasható el.

Borítókép: Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Montenegró–Magyarország Európa-bajnoki selejtezõ mérkõzés után a Podgorica Városi Stadionban 2023. június 17-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)