Iskolakezdés háborúban: Ukrajnában nagy teher nehezedik a szülőkre

A tanszerek listáján messze a legdrágább tétel a hátizsák.

2025. 08. 19. 11:06
Szeptemberben Ukrajnában is becsengetnek Fotó: NurPhoto via AFP)
Ukrajnában a fogyasztói árak meredeken emelkednek: 2025 májusában a 15,9 százalékos éves infláció két év óta a legmagasabb értéket érte el, és bár júniusra 14,3 százalékra mérséklődött, a mindennapi kiadások így is jelentősen megterhelik a háztartásokat. A tanszerek sem képeznek ez alól kivételt: áruk évről évre nő, és sok esetben a béremelések ütemét jócskán meghaladja. Az iskolakezdés Ukrajnában nagy terhet ró a szülőkre – írta a Világgazdaság.

A legolcsóbb modellek ára 700 hrivnyától (5698 forint) indul, a legdrágább, prémiumkategóriás, márkás vagy speciális kivitelű darab akár 4000 hrivnyába (32 560 forint) is kerülhet. Az ortopédiai szempontból megfelelő, gerinckímélő modellek online már 1200 hrivnyától (9780 forint) beszerezhetők, a bolti kínálatban jellemzően magasabb árakkal találkozni. 
A megfelelő hátizsák kiválasztásakor fontos a súly, a méret, a derék- és mellpánt, a vállpánt állíthatósága, valamint a fényvisszaverő elemek megléte.

  • Ehhez jöhet még a tornazsák (90–300 hrivnya – 732–2442 forint) és 
  • az uzsonnásdoboz (100–400 hrivnya – 814–3256 forint). 
    Ukrajnában nem kötelező az iskolai egyenruha, a gyerekek hétköznapi darabokban járhatnak, de a szülők jellemzően így is vesznek néhány új ruhadarabot a tanévkezdésre. Egy fiú alapruhatára
  • ing (400 hrivnya – 3256 forint), 
  • póló (350 hrivnya – 2849 forint), 
  • nadrág vagy farmer (600 hrivnya – 4884 forint), 
  • melegítő (800 hrivnya – 6512 forint), 
  • sportcipő (600 hrivnya – 4884 forint), 
  • alkalmi cipő (800 hrivnya – 6512 forint), 
    összesen legalább 3550 hrivnyába (28 877 forint) kerül. 
    A lányoknál
  • a blúz (300 hrivnya – 2442 forint), 
  • szoknya (400 hrivnya – 3256 forint), 
  • nadrág vagy farmer (400 hrivnya – 3256 forint), 
  • melegítő (800 hrivnya – 6512 forint), 
  • sportcipő (500 hrivnya – 4070 forint), 
  • alkalmi cipő (700 hrivnya – 5698 forint) adja az alapot. 

Az ünnepi öltözékek között egyre népszerűbb a hímzett ukrán ing, a visivanka, amely 500 hrivnyától (4070 forint) kapható. 

Egy alsó tagozatos gyermek teljes, új felszerelése – tolltartóval, naplóval, füzetkészlettel, művészeti csomaggal, laptoptáskával, tornazsákkal, hátizsákkal és alapruházattal – 6000 hrivnyától (48 840 forint) indul, de a felső határ gyakorlatilag a csillagos ég és persze a család pénztárcájának vastagsága.

A felsősök tanszercsomagja ennek körülbelül a feléből, 1200–3000 hrivnyából (9768–24 420 forint) beszerezhető. Két vagy több iskolás gyermek esetén a költségek értelemszerűen többszöröződnek. 

Az idei tanév egyik újdonsága az Iskoláscsomag program, amely 5000 hrivnya (40 700 forint) egyszeri támogatást nyújt az első osztályosok szüleinek. 

További részletek itt olvashatók:

https://www.vg.hu/nemzetkozi-gazdasag/2025/08/iskolakezdes-ukrajnaban-inflacio-arak-tanszer-tamogatas

 

 

