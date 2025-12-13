állattenyésztéstámogatásAgrárminisztérium (AM)

Jön az újabb támogatás, amely erősíti a jövedelembiztonságot

Fontos bejelentést tett az agrárminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 16:08
Újabb célzott támogatáshoz jutnak a szarvasmarhatartók Fotó: Mirkó István
– Az Agrárminisztérium az idei, kihívásokkal teli évben is kiemelt stratégiai ágazatként kezeli az állattenyésztést. Ezért a szarvasmarha-ágazat csaknem hatezer gazdálkodójának tette lehetővé, hogy összesen 3,8 milliárd forintnyi hazai forrásból nyújtott támogatáshoz jussanak, amely jelentősen hozzájárul a termelők jövedelembiztonságához – jelentette be Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető kiemelte, hogy a magyar állattenyésztők helyzetének megerősítése és a hazai szarvasmarha-ágazat stabilitásának fenntartása érdekében a Magyar Államkincstár megkezdte a hízott bika-, valamint a szarvasmarha-extenzifikációs átmeneti nemzeti támogatás kifizetését az érintetteknek. Az utóbbi több mint háromezer, az előbbi jogcím pedig közel négyezer gazdának nyújt segítséget.

Nagy István ismertette, hogy ez a két támogatás olyan nemzeti forrásból finanszírozott intézkedés, amely a meghatározott történelmi bázis alapján nyújt kompenzációt a húsmarhatartóknak. 

A cél ugyanis az, hogy mérsékeljék a piaci környezet változékonyságából fakadó bizonytalanságot és megőrizzék a hazai versenyképességet. A most folyósított kifizetés mértéke az elmúlt évihez képest jelentős emelkedést mutat, ami jelzi a szaktárca elkötelezettségét az ágazat termelői iránt.

A hízottbika-támogatás történelmi bázisjogosultságonként a tavalyi tízezer forint helyett harmincezer forintra, az extenzifikációs támogatás pedig az előző évi, szintén tízezer forint helyett 15 ezer forintra emelkedett. Azaz a keretösszegek is mintegy kétmilliárd forinttal meghaladják az elmúlt évi támogatási összegeket. – A húsmarhatartók likviditásának erősítése egyben az ágazat exportteljesítményét is fokozza, amire a mostani időszakban különösen nagy szükség van  – tette hozzá a miniszter.

