energiagreta thunbergjoe bidenridley gatesklímaválságliberálisklímakatasztrófa

Takarodót fújtak a liberálisok: még sincs itt a világvége

A „klímavészhelyzet” köré épített politikai és vállalati kommunikáció látványosan elbukott: amikor a nettó zéró ígéretek költségei és versenyképességi kockázatai beütöttek, a korábbi zászlóvivők is hátrálni kezdtek. A pénz útja elárulja a klímakatasztrófa-retorikával szembeni fordulatot: politikai szövetségek omlanak össze, nagyvállalatok vágják vissza a zöldterveket, és a retorikát egyre inkább az ellátásbiztonság és a „biztos kilowattóra” váltja fel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 15:25
Greta Thunberg klímaaktivista is inkább úgy döntött, Palesztina ígéretesebb módja a reflektorfényben maradásnak Forrás: NIUS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Látványosan hűl a „klímavészhelyzet” köré épült politikai és vállalati lelkesedés – a nyugati liberális közeg fő hívószava elvesztette erejét. Emlékezetes, hogy Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok demokrata elnöke kampányának egyik legfontosabb eleme a globális felmelegedés volt. De ezt a kommunikációs gyakorlatot a nyugat-európai baloldal is magáévá tette. Ugyanakkor Matt Ridley brit tudományos író, újságíró és üzletember a Daily Mailben arra mutatott rá, hogy már a legelkötelezettebb milliárdosok és politikai szereplők is ritkábban élnek a klímakatasztrófa-érzetet erősítő kommunikációs panelekkel.

Greta Thunberg, klímakatasztrófa
 Greta Thunberg klímaaktivista is inkább „úgy döntött, Palesztina ígéretesebb módja a reflektorfényben maradásnak”, mint a klímakatasztrófa Fotó: Theo Turtaut / Shutterstock

Példaként az ENSZ 2025-ös Éghajlatváltozási konferenciáját, a COP30-at hozta fel, rámutatva: a brazíliai csúcson, amit még egy tűzeset is megzavart, a végső szöveg nem tartalmazott új, kötelező vállalást a fosszilis energiahordozók kivezetésére – a hangsúly inkább az alkalmazkodást segítő források növelésén maradt.

A cikk leginkább ott üt nagyot a liberális toposzon, ahol a pénz útját követi. Ridley szerint a nettó zéró kibocsátással kapcsolatos ígéretek üzleti „árnyoldala” (a jelentéstételi teher, a támogatásfüggő beruházások, a dráguló energia, illetve az átmeneti költségek) versenyképességi félelmeket keltett, ezért megindult a „kiszállás”. Ennek jelképe a Net Zero Banking Alliance 2025-ös feloszlása: a bankok – amerikai és európai óriások is – sorra léptek ki, így a cégek fenntarthatósági (ESG) vállalásainak egyik zászlóshajója összeomlott.

Az energiaszektorban Ridley a részvényesi logikát emeli ki: a két nagy olajvállalat, a BP és a Shell az elmúlt években visszavett a zöldátállási tervekből, és a nyereségesebb olaj- és gázüzletre fókuszált, miután több alacsonyszénhidrogén-projekt (köztük hidrogén) költségei és a vevői kereslet nem hozta a várt megtérülést. Hasonló piaci jelzésként említi az autóipart: a Fordnál az elektromos pickup (F–150 Lightning) jövője is kérdésessé vált, vagyis a termék piaci illeszkedése nem automatikus, hiába a szabályozói ösztönző. A vevőknek egyszerűen nem kellett olcsóbban sem ez az autó.

Ridley szerint a technológiai verseny – különösen a mesterséges intelligencia és az adatközpontok energiaéhsége – újra felértékeli a stabil, nagy mennyiségben rendelkezésre álló villamos energiát.

A szerző azt állítja: amikor a hálózatfejlesztés és tárolás drága, a vállalatok a „biztos kilowattórát” fogják megvenni, akár gázerőműből, akár atomból, mert az ellátásbiztonság közvetlenül beárazódik a beruházási döntésekbe. Amennyiben ezzel a logikával szembemennek, úgy könnyen a német helyzetben találják magukat. Az energiaárak és a környezetvédelmi szabályozások okozta versenyhátrány miatt csúcson van a németeknél a csődök száma, százával zárnak be az ipari cégek.

A The Washington Post elemzése szerint az Egyesült Államokban nemcsak a republikánusok adták fel a klímaváltozás kérdését: a Demokrata Párt is abbahagyta a róla való beszélgetést, Kamala Harris elnökválasztási kampánya alatt alig említették. A téma a svéd fiatalok körében a 23 aggályt tartalmazó lista alsó felére esett vissza. Az elemző rámutat arra, hogy Greta Thunberg klímaaktivista is inkább „úgy döntött, Palesztina ígéretesebb módja a reflektorfényben maradásnak”, mint a klímaválság kommunikálása.

Európában is látható az „adminisztratív zöldítés” fékezése: idén, az év végén, az EU intézményei több fenntarthatósági jelentési és átvilágítási szabály egyszerűsítéséről állapodtak meg, az ESG-kötelezettségeket főként a legnagyobb cégekre szűkítve. Ridley ezt úgy értelmezi, hogy a döntéshozók a növekedés és a beruházások védelmét kezdik a klímapolitika elé sorolni – még az olyan „stratégiai” beruházásoknál is, mint a mesterségesintelligencia-adatközpontok gyorsított engedélyezése.

Hasonló jelnek tekinthető Bill Gates szerepe is: Gates klímahálózata (Breakthrough Energy) 2025-ben visszafogta a közpolitikai érdekképviseleti aktivitást, miközben 

Gates nyilvánosan azt hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás komoly, de nem az emberiség végét jelenti. 

Ez felért nagyjából az utolsó nagy döféssel a demokrata politikai közösségnek, amely az elmúlt évtizedben egyre erőteljesebb kommunikációt folytatott a klímaválság kapcsán, ami nyilván jó üzleteket hozott számukra, tekintettel arra, hogy egész üzletágak épülhettek az ezzel kapcsolatos új szabályozásokra. A klímafélelem évtizedeken át „jó üzlet” volt: támogatások, tanácsadói és auditdíjak, kutatási pályázatok, konferenciák, ESG-termékek és vállalati kommunikációs költségvetések épültek rá. Ridley szerint a modell azért volt tartós, mert a katasztrófa mindig a jövőbe tolható, így a rövid távú eredménykényszer ritkán kéri számon az ígéreteket.

Közben kiderült, hogy a szél- és napenergia bővülése mellett a fosszilisenergia-felhasználás globálisan még gyorsabban nőtt. A megújuló energiára való áttérés szó szerint semmin sem változtatott. Íme az adatok: a világ az elmúlt évtizedben 9000 terawattórával növelte az energiafogyasztását a szél- és napenergia révén, de 13 000-rel a fosszilis tüzelőanyagok által. És ne felejtsük el, hogy a szél- és napenergia sem nettó szén-dioxidot megtakarítók, hiszen a rendszereket, eszközöket szénnel gyártják, és az időszakos működésüket fosszilis tüzelőanyagok támogatják. Ráadásul a megújulóenergia-termelés ingadozása hálózati tartalékokat, pluszberuházást és magasabb rendszerköltséget okoz. 

Ezt úgy fordítható le vállalati nyelvre, hogy a dekarbonizáció nemcsak CAPEX-kérdés (vagyis tőkebefektetés/tőkekiadás), hanem ellátásbiztonsági és versenyképességi kockázat: ha az energia drága vagy bizonytalan, az az ipartól a szolgáltatásokig mindenhol rontja a megtérülést.

Így tehát mára egyértelművé vált, hogy a következő évtized „kulcsterméke” a megbízható, megfizethető energia lesz.

Ridley Gates gondolatát továbbfűzve azt javasolja, hogy a klímapolitikát a jólét és az egészséges szintű nyereség felől érdemes megközelíteni – például a háztartási légszennyezés visszaszorításával és a szegény régiók villamosításával. Összességében azt állítja: a zöldretorika helyét fokozatosan egy költség-, ellátásbiztonság- és versenyképesség-központú korszak veheti át.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

NoÁr, a retkes bunkó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.