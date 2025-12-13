Takarodót fújtak a liberálisok: még sincs itt a világvége

Látványosan hűl a „klímavészhelyzet” köré épült politikai és vállalati lelkesedés – a nyugati liberális közeg fő hívószava elvesztette erejét. Emlékezetes, hogy Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok demokrata elnöke kampányának egyik legfontosabb eleme a globális felmelegedés volt. De ezt a kommunikációs gyakorlatot a nyugat-európai baloldal is magáévá tette. Ugyanakkor Matt Ridley brit tudományos író, újságíró és üzletember a Daily Mailben arra mutatott rá, hogy már a legelkötelezettebb milliárdosok és politikai szereplők is ritkábban élnek a klímakatasztrófa-érzetet erősítő kommunikációs panelekkel.

Greta Thunberg klímaaktivista is inkább „úgy döntött, Palesztina ígéretesebb módja a reflektorfényben maradásnak”, mint a klímakatasztrófa Fotó: Theo Turtaut / Shutterstock

Példaként az ENSZ 2025-ös Éghajlatváltozási konferenciáját, a COP30-at hozta fel, rámutatva: a brazíliai csúcson, amit még egy tűzeset is megzavart, a végső szöveg nem tartalmazott új, kötelező vállalást a fosszilis energiahordozók kivezetésére – a hangsúly inkább az alkalmazkodást segítő források növelésén maradt.

A cikk leginkább ott üt nagyot a liberális toposzon, ahol a pénz útját követi. Ridley szerint a nettó zéró kibocsátással kapcsolatos ígéretek üzleti „árnyoldala” (a jelentéstételi teher, a támogatásfüggő beruházások, a dráguló energia, illetve az átmeneti költségek) versenyképességi félelmeket keltett, ezért megindult a „kiszállás”. Ennek jelképe a Net Zero Banking Alliance 2025-ös feloszlása: a bankok – amerikai és európai óriások is – sorra léptek ki, így a cégek fenntarthatósági (ESG) vállalásainak egyik zászlóshajója összeomlott.

Az energiaszektorban Ridley a részvényesi logikát emeli ki: a két nagy olajvállalat, a BP és a Shell az elmúlt években visszavett a zöldátállási tervekből, és a nyereségesebb olaj- és gázüzletre fókuszált, miután több alacsonyszénhidrogén-projekt (köztük hidrogén) költségei és a vevői kereslet nem hozta a várt megtérülést. Hasonló piaci jelzésként említi az autóipart: a Fordnál az elektromos pickup (F–150 Lightning) jövője is kérdésessé vált, vagyis a termék piaci illeszkedése nem automatikus, hiába a szabályozói ösztönző. A vevőknek egyszerűen nem kellett olcsóbban sem ez az autó.

Ridley szerint a technológiai verseny – különösen a mesterséges intelligencia és az adatközpontok energiaéhsége – újra felértékeli a stabil, nagy mennyiségben rendelkezésre álló villamos energiát.

A szerző azt állítja: amikor a hálózatfejlesztés és tárolás drága, a vállalatok a „biztos kilowattórát” fogják megvenni, akár gázerőműből, akár atomból, mert az ellátásbiztonság közvetlenül beárazódik a beruházási döntésekbe. Amennyiben ezzel a logikával szembemennek, úgy könnyen a német helyzetben találják magukat. Az energiaárak és a környezetvédelmi szabályozások okozta versenyhátrány miatt csúcson van a németeknél a csődök száma, százával zárnak be az ipari cégek.