EUTanácsnagyvállalatkompromisszumklímapolitika

Ébredezik Brüsszel: a versenyképesség asztalán visszavágott zöld álmok

Az Európai Tanácsi sajtóközleménye lényegében azt üzeni, hogy az Európai Unió a „versenyképességi fordulat” jegyében visszavesz a fenntarthatósági szabályozás szigorából. Kevesebb cégre vonatkoznak a CSRD és a CSDDD szabályai, enyhébbé váltak a részletes átvilágítási kötelezettségek, eltűnt a kötelező klímaátmeneti terv, mérséklődtek a bírságok és későbbre tolódtak a határidők.

2025. 12. 09. 8:25
Brüsszel alábbhagyott a klímapolitikai célokból, feláldozta öket a versenyképesség oltárán. Fotó: Worawee Meepian Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Unió döntéshozói politikai megállapodásra jutottak egy olyan csomagról, amely gyökeresen átalakítja a vállalatok fenntarthatósági kötelezettségeit. A Tanács és az Európai Parlament tárgyalói közös álláspontot alakítottak ki a vállalati jelentéstételről (CSRD) és az ellátási láncok átvilágításáról (CSDDD, más néven CS3D) szóló szabályok visszafogásáról.

CSRD, ESG, fenntarthatóság, versenyképesség, klímapolitika
CSRD: az unió visszavesz klímapolitikai terveiből a versenyképességi gondok miatt. Fotó: Worawee Meepian / Shutterstock

A hivatalos indoklás szerint a cél az „adminisztratív terhek csökkentése” és az „EU versenyképességének erősítése” – a kritikusok szerint viszont ez egyértelmű visszalépés a zöld és emberi jogi ambíciókhoz képest.

CSRD: Kik szabadulnak a jelentéstétel alól?

A 2022-ben elfogadott CSRD-irányelv radikális bővítést hozott: gyakorlatilag minden nagyvállalatnak (250 fő felett), valamint valamennyi tőzsdén jegyzett cégnek – köztük a jegyzett kkv-knak is – részletes fenntarthatósági jelentést kellett volna készítenie, az első hullám már a 2024-es üzleti évre vonatkozóan.

Az új politikai megállapodás ehhez képest drámai szűkítést hoz. A jövőben csak azok a vállalatok maradnának a CSRD hatálya alatt, amelyek:

  • legalább 1000 alkalmazottat foglalkoztatnak, és
  • 450 millió eurót meghaladó nettó árbevételt érnek el.

Kikerülnek a hatály alól a jegyzett kkv-k, és egyes pénzügyi holdingok is. Azok a cégek, amelyek az eredeti CSRD alapján már 2024-től jelenteni kezdtek, de az új küszöbök miatt „kiesnek” a körből, átmeneti mentességet kapnak a további jelentéstétel alól. A szabályozás ugyanakkor tartalmaz egy felülvizsgálati klauzulát: ha a Bizottság és a jogalkotók túl szűknek ítélik a kört, később elvben ismét bővíthető a hatály.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a korábban becsült mintegy 50 ezer érintett vállalatból csak a legnagyobbak maradnak kötelezettek. Számos magyar és régiós nagyvállalat, köztük hazai tőzsdei cégek is, formálisan mentesülhetnek a CSRD alól.

Csak az óriásokra marad kötelező az ellátási lánc átvilágítása

Hasonló irányú, de még látványosabb változás érinti a 2024 nyarán elfogadott vállalati átvilágítási irányelvet (CSDDD). A jogszabály eredetileg három lépcsőben terjesztette volna ki a kötelezettséget előbb a legnagyobb (5000 fő felett, 1,5 milliárd euró árbevétel), majd a 3000+ fős, végül az 1000+ fős és 450 millió euró feletti cégekre. Az érintett vállalatoknak emberi jogi és környezeti kockázatokat kellett volna azonosítaniuk, megelőzniük és orvosolniuk a teljes globális értékláncukban.

A mostani kompromisszum ezt a fokozatos kiterjesztést gyakorlatilag lenullázza: a CSDDD végül csak a legnagyobb, több ezer fős, milliárdos forgalmú óriáscégekre marad kötelező.

Ráadásul nemcsak az érintett kör szűkül, hanem a követelmények mélysége is enyhül. Az irányelv már nem vár el részletes, teljes beszállítói lánc-térképezést; beéri egy „általános feltérképezéssel”, és kifejezetten engedi, hogy a vállalatok azokra a láncrészekre koncentráljanak, ahol a kockázatok a legvalószínűbbek vagy legsúlyosabbak. A cégek „ésszerűen rendelkezésre álló információkra” támaszkodhatnak, így a jogalkotók szerint csökken a kisebb beszállítókra háruló adminisztratív nyomás.

Eltűnik a kötelező klímaátmeneti terv

Az egyik legérzékenyebb változtatás a klímapolitikát érinti. Az eredeti CSDDD előírta, hogy a nagyvállalatoknak kötelező klímaátmeneti tervet elfogadniuk és végrehajtaniuk, amely a cég üzleti modelljét a Párizsi Megállapodás 1,5 °C-os céljához és az EU 2050-es klímasemlegességi céljához igazítja.

A Bizottság az Omnibus-csomagban ezt már „puhította”: a terv maradt volna, de a végrehajtás jogi számonkérhetősége gyengült volna. A mostani Tanács–Parlament megállapodás ennél is tovább megy: teljesen kiveszi a klímaátmeneti terv kötelező előírását az irányelvből.

Zöld szervezetek és klímapolitikai szakértők szerint ez az egyik legkomolyabb visszalépés: az EU így éppen a dekarbonizáció szempontjából kulcsfontosságú nagyvállalati szektorból veszi ki a kötelező, hosszú távú klímastratégiák jogi kényszerét.

Gyengülő szankciók, lazuló felelősség

Nem marad érintetlenül a felelősségi és szankciós rendszer sem. Az eredeti CSDDD egy viszonylag erős, uniós szinten harmonizált polgári jogi felelősségi keretet vezetett volna be, amely megkönnyítette volna az áldozatok számára, hogy a vállalatokat perre vigyék az ellátási láncban okozott károk miatt. A maximális közigazgatási bírságot a globális árbevétel 5 százalékában húzták meg.

Az új kompromisszum ezt több ponton felpuhítja:

a harmonizált felelősségi rezsim kikerül, nagyobb tere marad a tagállami jogi különbségeknek;

a bírságplafon a globális árbevétel 3 százalékára csökken.

A vállalatok szemszögéből ez kisebb jogi és pénzügyi kockázatot jelent; az emberi jogi és környezetvédelmi szervezetek szerint viszont csökken az elrettentő erő, és nehezebb lesz a jogérvényesítés.

Későbbre tolódó határidők

A szabályok bevezetésének ütemezése is lazul. A CSRD esetében több hullám már eddig is csúszott, a CSDDD-nél pedig az ún. „stop-the-clock” irányelv korábban egy évvel halasztotta a tagállami átültetést és az első alkalmazási határidőket. A mostani megállapodás újabb halasztást épít be: az átültetés határideje 2028-ra tolódik, a vállalatokra vonatkozó kötelezettségek pedig csak 2029-től lépnek fokozatosan életbe.

Vagyis miközben a klímaválság gyorsul, az uniós fenntarthatósági előírások a jogalkotási útvesztőben éveket csúsznak.

Versenyképesség vs. zöld ambíciók

A Tanács kommunikációja szerint a változtatások célja az, hogy „csökkentsék az adminisztratív terheket”, „megakadályozzák a szabályozási túlterhelést” és „megerősítsék az európai vállalatok versenyképességét” a globális piacon. Az energiaválság, a magas kamatkörnyezet és a geopolitikai bizonytalanság közepette a tagállamok egyre hangosabban követelték a „szabályozási szünetet” az ESG-területen.

A kritikusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek: az EU ezzel éppen abban a területen adja fel éllovas szerepét, ahol eddig a világ élvonalában járt. A visszavágott szabályok szerintük azt üzenik, hogy a rövid távú versenyképességi szempontok felülírják a hosszú távú klíma- és emberi jogi célokat.

Mit jelent mindez a magyar cégeknek?

Magyar szemszögből a döntés vegyes képet mutat:

Kevesebb kötelezettség: számos hazai nagyvállalat formálisan kikerülhet a CSRD és a CSDDD kötelező hatálya alól, ami érzékelhetően csökkentheti a jelentéstételi és átvilágítási költségeket, különösen azoknál, akik még az előkészítés fázisában járnak.

Közvetett nyomás marad: a nemzetközi csoportok, bankok, nagy megrendelők továbbra is kérhetnek adatokat és fenntarthatósági információkat magyar beszállítóiktól – még ha a jogalkotó papíron csökkenteni is igyekszik a „trickle-down” hatást.

Piaci elvárások: a befektetők és partnerek ESG-elvárásai nem tűnnek el. Aki hosszú távra tervez, annak továbbra is érdemes komolyan venni a fenntarthatósági kockázatokat, függetlenül attól, hogy a jog kötelezi-e rá.

Az új uniós kompromisszum így kettős üzenetet hordoz: rövid távon könnyít a vállalatokon, hosszabb távon viszont kérdésessé teszi, mennyire marad hiteles az EU zöld és társadalmi fenntarthatósági zászlóshajó-szerepe.

Főbb változások összefoglalva

A vállalati fenntarthatósági átvilágítási irányelv (CSDDD, 2024/1760/EU) eredetileg a 1000+ főt foglalkoztató, 450 millió euró feletti árbevételű cégekre vonatkozott, fokozatos bevezetés mellett.

A mostani kompromisszum ezzel szemben:

  • csak azokra a vállalatokra alkalmazná a CSDDD-t, amelyek:
  • legalább 5000 munkavállalót foglalkoztatnak, és
  • legalább 1,5 milliárd euró nettó árbevételt érnek el.

A due diligence-kötelezettségek tartalma is módosul:

  • a Bizottság eredeti javaslata még formálisan a saját működésre, leányvállalatokra és közvetlen üzleti partnerekre korlátozta volna a részletesebb vizsgálatokat („tier 1”), de a Tanács már júniusban jelezte, hogy kockázatalapú megközelítést szeretne, és nem általános, teljes beszállítói lánc-térképezést. 
  • a mostani politikai megállapodás:
  • kiveszi a kötelező „teljes értéklánc-térképezést”, helyette „általános feltérképező (scoping) gyakorlatot” ír elő;
  • lehetővé teszi, hogy a cégek azokra a láncrészekre koncentráljanak, ahol a káros hatások a legvalószínűbbek vagy legsúlyosabbak; 
  • ha több azonos súlyú kockázat van, elsőbbséget kaphatnak a közvetlen üzleti partnerek, de a kötelezettség nem áll meg automatikusan a „tier 1”-nél (ha objektív információ utal súlyosabb kockázatra a lánc mélyén, azt is kezelni kell). 
  • kifejezetten kimondja, hogy a cégek „ésszerűen rendelkezésre álló információkra” támaszkodhatnak, így csökken a kisebb beszállítókra zúduló adatigény („trickle-down effect”).

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEgyesült Államok

Igenis vannak angyalok!

Bayer Zsolt avatarja

Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.