Ébredezik Brüsszel: a versenyképesség asztalán visszavágott zöld álmok

Az Európai Unió döntéshozói politikai megállapodásra jutottak egy olyan csomagról, amely gyökeresen átalakítja a vállalatok fenntarthatósági kötelezettségeit. A Tanács és az Európai Parlament tárgyalói közös álláspontot alakítottak ki a vállalati jelentéstételről (CSRD) és az ellátási láncok átvilágításáról (CSDDD, más néven CS3D) szóló szabályok visszafogásáról.

CSRD: az unió visszavesz klímapolitikai terveiből a versenyképességi gondok miatt. Fotó: Worawee Meepian / Shutterstock

A hivatalos indoklás szerint a cél az „adminisztratív terhek csökkentése” és az „EU versenyképességének erősítése” – a kritikusok szerint viszont ez egyértelmű visszalépés a zöld és emberi jogi ambíciókhoz képest.

CSRD: Kik szabadulnak a jelentéstétel alól?

A 2022-ben elfogadott CSRD-irányelv radikális bővítést hozott: gyakorlatilag minden nagyvállalatnak (250 fő felett), valamint valamennyi tőzsdén jegyzett cégnek – köztük a jegyzett kkv-knak is – részletes fenntarthatósági jelentést kellett volna készítenie, az első hullám már a 2024-es üzleti évre vonatkozóan.

Az új politikai megállapodás ehhez képest drámai szűkítést hoz. A jövőben csak azok a vállalatok maradnának a CSRD hatálya alatt, amelyek:

legalább 1000 alkalmazottat foglalkoztatnak, és

foglalkoztatnak, és 450 millió eurót meghaladó nettó árbevételt érnek el.

Kikerülnek a hatály alól a jegyzett kkv-k, és egyes pénzügyi holdingok is. Azok a cégek, amelyek az eredeti CSRD alapján már 2024-től jelenteni kezdtek, de az új küszöbök miatt „kiesnek” a körből, átmeneti mentességet kapnak a további jelentéstétel alól. A szabályozás ugyanakkor tartalmaz egy felülvizsgálati klauzulát: ha a Bizottság és a jogalkotók túl szűknek ítélik a kört, később elvben ismét bővíthető a hatály.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a korábban becsült mintegy 50 ezer érintett vállalatból csak a legnagyobbak maradnak kötelezettek. Számos magyar és régiós nagyvállalat, köztük hazai tőzsdei cégek is, formálisan mentesülhetnek a CSRD alól.

Csak az óriásokra marad kötelező az ellátási lánc átvilágítása

Hasonló irányú, de még látványosabb változás érinti a 2024 nyarán elfogadott vállalati átvilágítási irányelvet (CSDDD). A jogszabály eredetileg három lépcsőben terjesztette volna ki a kötelezettséget előbb a legnagyobb (5000 fő felett, 1,5 milliárd euró árbevétel), majd a 3000+ fős, végül az 1000+ fős és 450 millió euró feletti cégekre. Az érintett vállalatoknak emberi jogi és környezeti kockázatokat kellett volna azonosítaniuk, megelőzniük és orvosolniuk a teljes globális értékláncukban.