Lionel Messi bemutatkozott az Inter Miami mezében + videó

Lionel Messi leigazolását június elején jelentette be az Inter Miami, az argentin klasszis szerződése lejárt a PSG-vel, így ingyen érkezett, és persze elképesztő összeget, két és fél év alatt 150 millió dollárt kereshet David Beckham amerikai csapatánál. Az argentin klasszis azóta a szabadságát töltötte, de az elmúlt napokban már az Egyesült Államokban tartózkodott, és most megtörtént a bemutatása is.

Egyelőre nem élőben, csak videóban, de így fest Messi az Inter Miami rózsaszín mezében:

Az is kiderült tehát, hogy Messi újra a tízes mezszámot viseli majd, amely korábban a Barcelonában és az argentin válogatottban is hozzánőtt, ám a PSG-ben kénytelen volt 30-asban játszani az elmúlt két évben, mert a tízest Neymar stoppolta.

A klubtulajdonos David Beckham a következő szavakkal köszöntötte Messit a hivatalos közösségi oldalán:

„Tíz évvel ezelőtt az volt a tervem, hogy a világ legjobb játékosait hozom Miamiba. Olyan futballistákra van szükség, akik segítik az ország futballjának fejlődését. Az álmom ma valóra vált. Nem is lehetnék boldogabb. Leo Messi személyében csodálatos labdarúgót és remek embert köszönthetek a klubunknál. Üdvözlöm őt és a családját a közösségünkben.”

Messi első mérkőzése nagy valószínűséggel a mexikói Cruz Azul ellen lesz július 21-én az Inter Miami színeiben. A csapat továbbra is az utolsó helyen áll az MLS-főcsoportjában, május közepe óta csak két meccset nyert meg.

Borítókép: Lionel Messi az Inter Miami szerelésében (Forrás: Inter Miami/Twitter)