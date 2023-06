Messi League Soccer: mindenki Messit akarja, Agüerónak sem jutott jegy

Lionel Messi szerdán választ adott egy, a futballrajongókat hónapok óta lázban tartó kérdésre, és bejelentette, hogy a várakozásokkal ellentétben nem egykori klubjánál, a Barcelonánál, hanem az amerikai Inter Miaminál folytatja a pályafutását. A hétszeres aranylabdás játékos többek között azzal indokolta az Európából való távozását, hogy szeretett volna eltűnni a reflektorfényből.

Balra, a pénztárakhoz már felesleges menni, Messi bejelentése óta elfogytak a jegyek az Inter Miami meccseire. Fotó: AFP/Getty Images/Joe Raedle

Nos, ahogy ez várható volt, egyelőre ennek éppen az ellenkezőjét érte el, és már a bemutatkozása előtt is minden figyelem rá irányul az Egyesült Államokban. A szerda esi bejelentés óta az Inter Miami követőinek száma egymillióról a többszörösére, 6,5 millióra nőtt. Ehhez képest Messi volt csapata, a Paris Saint-Germain másfél millió követőt vesztett rövid idő alatt.

Arról nem is beszélve, hogy az észak-amerikai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (MLS) Keleti főcsoportjában pocsékul teljesítő, a tabella utolsó helyén álló Inter Miami mérkőzései iránt hirtelen hatalmas lett az érdeklődés, és a felsrófolt jegyárak (a TickPick adatai alapján 29 dollárról 329-re emelkedtek a legolcsóbb belépők árai) ellenére is szétkapkodták a belépőket: bár még nem tudni, hogy mikor mutatkozik be Messi, már nem lehet jegyet kapni a floridai csapat hazai és idegenbeli meccseire sem. A hírek szerint még Sergio Agüerónak, Messi közeli barátjának sem jutott jegy, hiába próbálkozott. Voltak, akik gyorsabbak voltak nála, és háromezer dollárt (több mint egymillió forintot) sem sajnáltak kiadni egy belépőért.

Az AS lap a felbolydulás kapcsán találóan megjegyzi: csak idő kérdése, hogy az MLS-ben az m betű hamarosan a Major helyett Messit jelentsen, azaz a bajnokság új elnevezése Messi League Soccer legyen.

Miamiban mindenki lázban ég:

Borítókép: Lionel Messiről készült falfestmény Miamiban (Fotó: AFP/Giorgio Viera)