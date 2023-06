Már Lionel Messi is tudhatja, ki az a Gazdag Dániel + videó

Véget vetett a kisebb hullámvölgynek Gazdag Dániel csapata, hiszen a Philadelphia Union a legutóbbi két bajnokiján mindössze egy pontot szerzett, így készült az Inter Miami elleni hazai meccsre. Lionel Messi egyelőre nem játszott a vendégeknél, Gazdag viszont a 89. percig pályán volt, s csapata 4-1-es sikeréből látványos mozdulattal vette ki a részét: a harmadik philadelphiai gól előtt a tizenhatoson belül játszotta tovább a labdát trükközve az első félidő hosszabbításában.

Videón Gazdag Dániel látványos passza:

Félidőben tehát már 3-0-ra vezetett a Philadelphia Union, amely győzelmével jelenleg a Keleti főcsoport negyedik helyén áll. Gazdag legutóbb, az Orlando elleni meccsen a válogatott szereplése miatt nem volt a keretben, de ettől eltekintve abszolút alapember, 17 meccsen hét gólja és öt gólpassza van a bajnokság jelenlegi idényében.

Mikor mutatkozik be Lionel Messi?

Messi leigazolását június elején jelentette be az Inter Miami, az argentin klasszis szerződése lejárt a PSG-vel, így ingyen érkezett, és persze elképesztő összeget, két és fél év alatt 150 millió dollárt kereshet Beckham amerikai csapatánál. Messi egyelőre a nyári pihenőjét tölti, de vélhetően követi a Miami meccseit, így feltételezhetően látta vagy látja majd Gazdag szép mozdulatát is.

Már azt is tudni, Messi mikor mutatkozhat be az Inter Miami színeiben: minden bizonnyal július 21-én a mexikói Cruz Azul ellen játszhat először egy új sorozatban, amely az amerikai és mexikói klubok között zajlik. Messi érkezése még a jelenléte nélkül is nagy hullámokat vert: az Inter Miami közösségi médiás követőtábora több millióval bővült, a csapat meccseire sokszorosukra növekedtek a jegyárak.

Nagy szüksége lenne a csapatnak Messi játékára, ugyanis az Inter Miami jelenleg a Keleti főcsoport utolsó helyén áll, és a helyzete csak rosszabbodott a Gazdag Dánielék elleni vereséggel.

Borítókép: Gazdag Dániel jó teljesítménnyel tért vissza amerikai klubjához a válogatottól (Fotó: Philadelphia Union)