Ennyi pénzt keres Lionel Messi Miamiban, felfoghatatlan összeg

Mint azt a Sportico nevű oldal megszellőztette, Lionel Messi mintegy 150 millió dolláros szerződést kötött az Inter Miami csapatával, ahová június elején jelentette be az érkezését, miután lejáró szerződéssel búcsúzott a francia PSG-től. Az MTI által is idézett forrás szerint Messi két és fél évre írt alá, így évi mintegy 50-60 millió dollár ütheti a markát. A megállapodás a 2025-ös szezonig érvényes, és tartalmaz opciót a 2026-os idényre is.

Lionel Messi arca és neve sokat ér. Fotó: AFP

Sajtóértesülések szerint a liga nem lelkesedik a „megaszerződésért”. Az MLS a hivatalos oldalán minden évben közzéteszi a bajnokságban szereplő játékosok fizetését, s jelenleg a Bayern München és a Liverpool korábbi svájci sztárja, Xherdan Shaqiri keres a legjobban, aki a Chicago Fire csapatától évi 8,1 millió dollárt kap.

Messi megszellőztetett fizetése tartalmazza az aláírási pénzt és egyéb juttatásokat is, de még így is többszöröse lehet Shaqiri jussának. Ráadásul az argentin esetében nem számítják bele azokat a bevételeket, amelyek az MLS-partner adidas, Apple és Fanatics cégektől érkeznének. Messinek eleve életre szóló szerződése van a német sportszergyártóval.

Messi Szaúd-Arábiából is kap pénzt

Szó volt arról is, hogy Messi az Egyesült Államok helyett Szaúd-Arábiába igazolt. Annak ellenére, hogy nem így döntött, az arab országban is pénzzé teszi a nevét, ahol a helyi turisztikai ügynökséggel kötött szerződést az ország népszerűsítésére.

A The New York Times azt állítja, hogy sikerült megkaparintania a szerződés másolatát. Ennek alapján az argentin klasszisnak három év alatt 22,5 millió euró üti a markát, és még csak nem is kell megszakadnia a pénzért: elég reklámokban szerepelnie, posztolnia a közösségi médiában és évente néhány napot eltöltenie a királyságban.

Borítókép: Lionel Messi pályafutása végén már a pénzre helyezi a hangsúlyt (Fotó: MTI)