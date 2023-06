A Barcelona-legenda fiát hatástalanította Gera csapata, de kikapott

A Bozsik Arénában rendezett meccset a magyar csapat kezdte jobban, az első negyedórában többször is veszélyeztetett Gera Zoltán csapata, ám később Izland vette át az irányítást. Szünetben a magyarok négyet is cseréltek, beállt Lisztes Krisztián is, akinek a góljával csütörtökön legyőzték a szlovák korosztályos együttest a mieink.

Szoros meccset játszott a magyar és az izlandi csapat. Fotó: Micheller Szilvia / MLSZ

Ezúttal a Fradi tavasszal berobbant tehetsége sem tudott segíteni, bár több ígéretes megmozdulása is volt a 18 éves középpályásnak. A 78. percben Kovács Barnabás megkapta a második sárga lapját, Izalnd pedig a hajrára beszorította az emberhátrányba került magyarokat. A 92. percben, egy jobb oldali beadás után Djuric a magyar kapu jobb oldalába fejelt, beállítva a 0-1-es végeredményt.

Az izlandi válogatottban kezdő volt Andri Gudjohnsen, akinek az apja Eidur Gudjohnsen, aki csatárként tagja volt a 2009-ben La Ligát, Király-kupát és Bajnokok Ligáját nyert legendás Barcelonának. A 21 éves fiú apja nyomdokába lépve csatárként futballozik, jelenleg a svéd Norrköping játékosa, de a magyarok ellen 73 perc alatt nem volt eredményes.

Gera Zoltán szerint le kell vonni a tanulságot

– Nagyon jó ellenféllel játszottunk ma, és a hajrában tíz emberrel nem bírtuk végig a kapunkra helyezett nyomást – értékelt a mérkőzés után Gera Zoltán. – Néhány szituációban többet kellett volna nyújtanunk, bátrabban kellett volna játszanunk, és nagyobb létszámban kellett volna a kapu elé érkeznünk a széleken vezetett akciók végén. A mai mérkőzésből is levonjuk a tanulságokat, hogy a szeptemberben kezdődő Eb-selejtezőkben a legerősebb csapattal, a leghatékonyabb taktikával tudjunk kiállni.

Összességében nem sikerült rosszul Gera csapatának felkészülése, hiszen a hat meccséből ötöt megnyert. Az 2025-ös U21-es Eb selejtezői szeptemberben kezdődnek, a magyarok csoportellenfelei Spanyolország, Belgium, Skócia, Kazahsztán és Málta lesznek.

Borítókép: Gera Zoltán nem volt elégedetlen a vereség ellenére sem (Fotó: MLSZ)