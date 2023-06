Lisztes ma Kispesten mutathatja meg, hogy mit tud

A Gera Zoltán vezette magyar csapat hétfőn Izlandot fogadja a kispesti Bozsik Arénában. Izland az előző három U21-es Európa-bajnokság közül kettőn is részt vett, az idei kontinenstorna selejtezőiben csoportmásodikként a rájátszásig jutott. Ennek megfelelően jelenleg magasabban jegyzik az északi válogatottat, mint a magyart. Az izlandi együttes múlt héten pénteken Ausztriában lépett pályára felkészülési mérkőzésen, és 3-1-es vereséget szenvedett.

A mieink ezzel szemben friss sikerélménnyel a tarsolyukban készülnek a találkozóra, múlt csütörtökön ugyanis az U21-esek között most debütáló Lisztes Krisztián találatával 1-0-ra nyerni tudtak a szlovákok ellen Nagyszombatban.

U21-es válogatottunk Lisztes Krisztián második félidei góljával 1-0-ra legyőzte a házigazda szlovákokat a két csapat nagyszombati felkészülési mérkőzésén.#U21 #SVKHUN #magyarok pic.twitter.com/hicQDcgoqq — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 15, 2023

– Ez volt az első mérkőzésem az U21-es válogatottban, ennek ellenére úgy léptem pályára a 60. percben, hogy szeretnék gólt lőni, örülök, hogy ez végül össze is jött – mondta az izlandiak elleni találkozó előtt Lisztes Krisztián az MLSZ honlapján. – Nagyon jól érzem magam a válogatottnál, gyorsan befogadtak a társak, nagyszerűen telt el a felkészülés közel két hete. A szlovákiai siker után szeretnénk győzelemmel zárni a felkészülési mérkőzések sorozatát, és úgy érzem, erre meg is lesz az esélyünk Izland ellen. Arra mindenképpen figyelni kell, hogy ellenfelünk nagyon jó az átmenetekben, gyorsan képes helyzetbe kerülni a labdaszerzései után, ezért kulcsfontosságú, hogy ne veszítsünk rossz helyeken labdákat, mert ezzel az ő malmukra hajtanánk a vizet. Elsősorban saját játékunkra fókuszálunk, szeretnénk kihasználni az erősségeinket, például azt, hogy technikásabbak vagyunk az ellenfelünknél, és szerintem az egy az egy elleni játékban is jobbak lehetünk náluk.