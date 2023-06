Lisztes ismét remekelt, góllal debütált az U21-es válogatottban

A Szlovákia–Magyarország mérkőzés első félidejében nem született gól, így Gera Zoltán szövetségi edző a 60. percben változtatásra szánta el magát, és friss játékerőt küldött a pályára. A négy beálló egyike az U21-es válogatottban csütörtökön bemutatkozó Lisztes Krisztián volt, aki nem csak a Ferencvárosnál remekel, hiszen a 81. percben szerzett találatával ő döntötte el a szlovákok elleni mérkőzést.

– Örülök, hogy győzelemmel zártuk a mérkőzést, a szlovákoknak ugyanis kimondottan erős válogatottjuk van, ami még értékesebbé teszi ezt a sikert. Voltak periódusok, amikor szervezetten, jól futballoztunk, de láttam hibákat is a játékunkban, amelyeket ki kell javítanunk az Eb-selejtezőkig. A második félidőben jól szálltak be a cserék, több nagy helyzetet is kidolgoztunk, és az egyikből sikerült megszereznünk a győztes gólt. A mérkőzés megmutatta, hogy miben kell még előrelépnünk a tétmérkőzésekig, bízom benne, hogy már hétfőn, az izlandiak ellen is sikerül javulnunk néhány játékelemben – idézi a Magyar Labdarúgó-szövetség honlapja Gera Zoltán szövetségi edzőt.

A magyar U21-es válogatott már a 2025-ös korosztályos Európa-bajnokságra fókuszál, amelynek selejtezői szeptemberben kezdődnek, a csapat a kazahok elleni hazai mérkőzéssel rajtol a sorozatban. Az első tétmeccs előtt még egy felkészülési találkozó vár a gárdára, amely hétfőn Izlandot fogadja a Bozsik Arénában.

U21-es válogatottunk Lisztes Krisztián második félidei góljával 1-0-ra legyőzte a házigazda szlovákokat a két csapat nagyszombati felkészülési mérkőzésén.#U21 #SVKHUN #magyarok pic.twitter.com/hicQDcgoqq — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 15, 2023

Felkészülés mérkőzés:

Szlovákia–Magyarország 0-1 (0-0)

gólszerző: Lisztes (81.)

Borítókép: A magyar U21-es válogatott legyőzte Szlovákiát (Forrás: MLSZ)