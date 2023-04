Lisztes Krisztián, a 17 éves reménység mentette meg a Fradit

Szenvedett a Fradi a tabellán utolsó Vasas ellen. A mérkőzés elején, a 4. percben Ryan Mmaee, majd a második félidőben Marquinhos találta el a felső lécet, de az angyalföldieknek is akadtak helyzeteik, Dibusz többször is bravúrral hárított. A Fradit végül Lisztes Krisztián mentett meg. A 17 éves tehetség a 68. percben Ryan Mmaee helyett, csereként lépett pályára, s a 79. percben szép szóló végén lőtt gólt. Több Vasas-védőt kicselezett, volt némi szerencséje is, hiszen a lövés megpattant, ám ezzel együtt remek egyéni teljesítmény volt. A gól megnézhető az M4 Sport videóján.

Három magyar játékos: Baráth Péter, Pászka Lóránd és Lisztes Krisztián. Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Lisztes a Fehérvár ellen két gólt szerzett, öt mérkőzésen már három találatnál jár az NB I-ben.

A győzelemmel a Ferencváros visszaállította a hatpontos előnyét a Kecskemét előtt, amely magabiztosan győzött Székesfehérváron. Szüksége is volt a Fradinak a sikerre, hiszen a 29. fordulóban jön az Újpest elleni derbi, méghozzá vendégként.