Messi így reagált arra, hogy kifütyülték a PSG-s búcsúmeccsén + videó

A francia bajnokság utolsó fordulójában a PSG hazai pályán 3-2-re kikapott a nyolcadik helyen végző Clermont ellen, ami alapvetően óriási meglepetés, most mégsem az eredmény a legfontosabb. Sok tétje már eleve nem volt a mérkőzésnek, hiszen a PSG már korábban bebiztosította a bajnoki címét, amelyet a találkozó után ünnepelt meg a csapat a szurkolókkal. Mármint a csapat, mínusz Lionel Messi.

Az argentin klasszis távozását hivatalosan a meccs előtt jelentette be a PSG, így egyértelművé vált, hogy a Clermont ellen utoljára lép pályára a csapat mezében. Messi végig is játszotta a párizsi búcsúmeccsét, de sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett, sőt az 54. percben nagy helyzetet hagyott ki. Kylian Mbappé húzott el a bal oldalon, s egyedül is befejezhette volna az akciót, de meg akarta ajándékozni Messit egy góllal, ezért hozzá passzolt, ám a hétszeres aranylabdás 12 méterről fölé lőtt.

Erre pedig nem reagált jól a párizsi közönség, amely kifütyülte Messit a hibája után. Nem ez volt az első eset az utóbbi időben, korábban Messi azért kapott füttyöt, amiért a klub engedélye nélkül Szaúd-Arábiába utazott.

Messi reakciója sem maradt el, a meccs lefújása után díjátadó és ünneplés következett a pályán, ám miközben csapattársai még bőven kint voltak, ő a fotóshadat kicselezve, egyedül bemasírozott az öltözőbe. Így hagyta el Messi a PSG stadionját, így intett búcsút a szurkolóknak. Szavak nélküli levonulással, amiben mégis minden benne volt. Íme:

A PSG és Messi két évig tartó házassága nem lett sikertörténet, a francia klub vele sem tudta átlépni az árnyékát, mindkét idényben már a nyolcaddöntőben kiesett a Bajnokok Ligájából. Messi mérlege a PSG-ben 75 meccsen 32 gól és 35 gólpassz.

Később, a színfalak mögött azért oldottabb lett Messi hangulata. Mbappé az öltözőben így méltatta csapattársát: – Lionel Messi, hét Aranylabda, ott van, ott van.

Messi a gyerekeknek néhány aláírást is kiosztott búcsúzóul:

Hol folytathatja Lionel Messi?

Három lehetőséget szoktak felvázolni Messi következő állomásaként. Az egyik Szaúd-Arábia, ahol a világ pénzét is odaadnák azért, hogy Cristiano Ronaldo után ő is oda igazoljon. A másik az Egyesült Államok, ahová a David Beckham tulajdonában álló Inter Miami csábítja. A harmadik pedig a nagy visszatérés Barcelonába, ami vélhetően Messi első számú választása, de sok múlik azon, hogy a Barca tudja-e teljesíteni az ehhez szükséges anyagi feltételeket. Újabban olyan hírek is szárnyra keltek, hogy az Inter Miami szerződtetné Messit, és kölcsönbe adná a Barcelonának. Hamarosan ez is eldől.

