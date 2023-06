Hivatalos bejelentést tett a PSG Lionel Messi jövőjéről

Gyakorlatilag az év eleje óta egyre hangosabbak voltak a Lionel Messi távozásáról szóló hírek, és most már hivatalossá vált, hogy az argentin sztár nem hosszabbítja meg a június végén lejáró szerződését a PSG-vel, és két év után elhagyja a párizsi klubot.

Nincs több kérdés, Messi elhagyja a PSG-t. Fotó: AFP/Franck Fife

Néhány napja a PSG edzője, Christophe Galtier már elszólta magát, amikor arról beszélt, hogy Messi a Clermont elleni bajnokin utoljára lép pályára a csapat színeiben a hét végén. Ezeket a félreérthetetlen szavakat a PSG utólag próbálta kimagyarázni azzal, hogy az edző csak a mostani idényről beszélt, de hát így meg semmi értelme nem lett volna a mondandónak.

Végül a PSG nem várta meg a szombaton 21 órakor kezdődő Clermont elleni meccset, már előtte bejelentette a hivatalos honlapján, hogy Messi távozik. Nasszer Al-Kelajfi, a PSG elnöke köszönetet mondott Messinek, szerinte a hétszeres aranylabdás inspirálta a fiatalokat, és sokat tett mind a klubért, mind a Ligue 1-ért.

Hány gólt lőtt a PSG-ben?

Ami azt illeti, Messi párizsi két éve nem volt sikertörténet. A PSG vele sem tudta átlépni az árnyékát, a klub mindkét idényben már a nyolcaddöntőben kiesett a Bajnokok Ligájából. Messi igazából csak tavaly ősszel játszott kimagaslóan, amikor a novemberben-decemberben megrendezett katari világbajnokság motiválta, s amelyen aranyérmet szerzett az argentin válogatottal.

Azóta viszont a formája újra visszaesett, az utóbbi időben már az is megtörtént, hogy a párizsi szurkolók kifütyülték, a PSG pedig megbüntette, amiért engedély nélküli kirándulást tett Szaúd-Arábiában. Messi mérlege a PSG-ben 74 meccsen 32 gól és 35 gólpassz. Azért nem olyan rossz.

Hol folytathatja Lionel Messi?

Három lehetőséget szoktak felvázolni Messi következő állomásaként. Az egyik Szaúd-Arábia, ahol a világ pénzét is odaadnák azért, hogy Cristiano Ronaldo után ő is oda igazoljon. A másik az Egyesült Államok, ahová a David Beckham tulajdonában álló Inter Miami csábítja. A harmadik pedig a nagy visszatérés Barcelonába, ami vélhetően Messi első számú választása, de sok múlik azon, hogy a Barca tudja-e teljesíteni az ehhez szükséges anyagi feltételeket. Újabban olyan hírek is szárnyra keltek, hogy az Inter Miami szerződtetné Messit, és kölcsönbe adná a Barcelonának. Hamarosan ez is eldől.

Borítókép: Lionel Messi elhagyja a PSG-t (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suarez)