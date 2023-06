Egészen hihetetlen mértékben növekedett Kerkez Milos értéke

A két legkapósabb magyar futballista piaci ára tovább nőtt az elmúlt napokban a sokat hivatkozott Transfermarkt oldalán. Szoboszlai Dominik a korábbi 40 millió euróról immáron 50 millióra „hízott”, s ezzel már holtversenyben a Bundesliga tizenötödik legértékesebb játékosa. Ő is nagyot drágult az elmúlt egy évben (28 millióról indult), mialatt vezérré lépett elő a Lipcse színeiben és csapatkapitány lett a magyar válogatottban, de igazán Kerkez Milos árfejlődése a megdöbbentő, aki immáron 15 millió eurót ér.

Kerkez Milos Szalai Attila elé került a magyar rangsorban. Fotó: Mirkó István

A holland AZ Alkmaarban futballozó 19 éves balhátvéd legutóbbi értéke még 10 millió volt, a mostani frissítés után pedig már ő Szoboszlai után a második legértékesebb magyar. Kerkez a Fenerbahcéban játszó, 14 milliós Szalai Attilát előzte meg az új értékével.

Kerkez egy évvel ezelőtt, tavaly nyáron még csak 700 ezer eurót kóstált. Ehhez képest csaknem 2043 százalékkal drágult, ami tökéletesen bizonyítja, hogy ő a magyar futball legnagyobb berobbanója az elmúlt egy év viszonylatában.

Utána a válogatottban bemutatkozó Csoboth Kevin és a Hamburgba szerződött Németh András következik a sorban, ők azonban „csak” mintegy 300 százalékkal fejlődtek az ár tekintetében.

A 10 legnagyobb mértékben dráguló magyar tavaly nyár óta:

Kerkez drágulásának mértéke szembeötlő. Fotó: Transfermarkt

Kerkez fantasztikus idényen van túl, 52 tétmeccsen játszott az Alkmaarban, lényegében végigfutballozta a teljes idényt, balhátvédként ráadásul a kapu előtt is veszélyt teremtett, amit öt gól és hét gólpassz igazol. Rövid idő alatt alapembere lett Marco Rossi magyar válogatottjának is, amelyben szeptemberben a mezőny egyik legjobbjaként mutatkozott be a németek ellen Lipcsében 1-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

Kerkez felemelkedése nem csak pénzben mérhető

Nemcsak a piaci értéket tekintve ugrott nagyot Kerkez, hanem komoly szakmai elismerést is kapott azzal, hogy felkerült a Golden Boy-díj jelöltlistájára. A legjobb U21-es futballisták elismerését a mini Aranylabdaként is szokták emlegetni, korábban Lionel Messi, Kylian Mbappé vagy éppen Erling Haaland is ki lett tüntetve vele. Kerkez a 15. helyen került fel a mostani legjobb száz közé.

Természetesen több nagy csapat érdeklődését is felkeltette Kerkez kimagasló teljesítménye. Sokáig úgy tűnt, hogy a portugál Benfica lehet a befutó, ahová a játékos is szívesen menne, de hivatalos bejelentés még nem történt, sőt állítólag más klubok is versenyben vannak érte. Lehetett hallani a Liverpool, a Newcastle United és a Lazio ajánlatáról is. Ami biztos: Kerkez szerződése 2026 nyaráig szól az Alkmaarral, így először a holland klubbal kell megegyeznie annak, aki vinni akarja, és Kerkez vélhetően nem lesz olcsó vétel.

