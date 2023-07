Orlando Bloom magyar sportolóval keménykedik + kép

Növényi Norbert neve jól cseng a magyar sportban, hiszen az 1980-as moszkvai olimpia birkózóbajnoka később több más küzdősportban sikeres volt, például kick-bokszban és MMA-ban is. Utóbbiban, tehát a kevert harcművészetekben követi apja útját ifjabb Növényi Norbert, aki a UFC utáni legnagyobb szervezetnél, a Bellatorban szerepel, 2018-ban mindössze 18 évesen, a szervezet legfiatalabb harcosaként mutatkozott be. Most pedig a többek közt a Gyűrűk ura Legolasaként, a Karib tenger kalózai Will Turnereként vagy a Mennyei királyság Balianjaként ismert Orlando Bloom állt össze vele egy közös képre. Íme:

Növényi azt írta a képhez, hogy nagyszerű volt megismernie Orlando Bloomot az elmúlt néhány hétben, és örömmel tapasztalta a profi hozzáállását a gyakorlatok során. Ez alapján tehát úgy fest, hogy Bloom Növényivel edzett az elmúlt időszakban. Nem lenne egyedi eset, hogy egy magyar küzdősportoló világsztár edzéseit segíti: a tekvandós Salim Omar Gergely Los Angelesben Zlatan Ibrahimoviccsal edzett együtt, a svéd futball-legenda pedig tavaly gratulált is neki a világbajnoki címéhez.

Visszatérve Növényi esetére, ő tinédzserkora óra Angliában él, Orlando Bloom pedig angol, és a napokban feltűnt a wimbledoni tenisztornán is a párjával, Katy Parryvel. Hamarosan a mozikba kerülő filmje egyébként a Gran Turismo lesz, amely arról szól, hogy egy szimulátorversenyzőt igazi versenyautóba ültetnek.

Növényi pedig legutóbb júniusban harcolt, és kiütéses győzelmet aratott a Bellator 297 ketrecében. A Magic Norbert becenévre hallgató 84 kilós sportoló az első menetben egy jól irányzott jobbegyenessel földre küldte lengyel ellenfelét, Kamil Oniszcukot. Előtte februárban tért vissza a térdsérüléséből, akkor hatalmas pofonnal szerzett kiütéses győzelmet. A 23 éves magyar eddig hétből hét győzelmet számlál. Nem csoda, hogy Orlando Bloom is keménynek érzi magát mellette.

Borítókép: Ifjabb Növényi Norbert a februárban aratott győzelmét ünnepli (Fotó: Facebook/Virgin Media Sport)