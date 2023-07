Válogatottunk már korábban „elintézte” az első győzelmét a vb-n

Bíró Attila olyasmire készül, amit korábban egyetlen elődje sem mondhatott el magáról: a negyedik világbajnokságán irányítja a női vízilabda-válogatottat. Az 57 éves szakember 2015 óta szövetségi kapitány – nála hosszabb ideig, nyolc éven keresztül csak Tóth Gyula töltötte be ezt a tisztséget –, és az azóta elért eredmények indokolják az iránta megmutatkozó bizalmat. Az ő nevéhez fűződik a női szakág első olimpiai érme – bronz Tokióból –, továbbá Európa-bajnoki arany- és bronzérem, illetve egy ezüst a tavalyi, hazai rendezésű vizes világbajnokságról gazdagítja az eredménylajstromát. Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt időszakban csak a mieink voltak képesek megszorongatni, sőt – miként a tokiói olimpia csoportkörében – olykor legyőzni is az egyeduralkodónak számító amerikai válogatottat.

Keszthelyi Rita góljaira ezúttal is számíthat a válogatott Fotó: MTI/llyés Tibor

A tavalyi vb-n ez éppen nem sikerült, akkor a fináléban gyűrtek le bennünket (9-7). Bíró Attila szövetségi kapitányt máig kísérti az a mérkőzés, mivel – kis túlzással élve – emberemlékezet óta a magyar válogatott járt a legközelebb hozzá, hogy döntőben megverje az Egyesült Államokat. Ezúttal a fináléba jutás olimpiai kvótát érne Párizsba, de hasonló végkimenetel mellett az ezüst talán a fukuokai vizes világbajnokságon is hiányérzetet jelentene. A felkészülési időszakban mutatott formára mindenesetre nem lehet panasz.

– Nem szoktam az ilyen edzések eredményeiről beszélni, úgyhogy maradjunk annyiban: nagyon biztató kétkapukat játszottunk az amerikaiakkal

– árulta el a szövetségi kapitány. – Azt kell mondanom, szépen érjük el az eltervezett céljainkat. Tetszik, hogy teljesen partiban vagyunk velük – tette hozzá Bíró, aki szerint a csapat védekezése eddig remekül működik, a támadójátékon azonban még van mit csiszolni.