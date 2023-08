Eredményes időszak előtt állhat a hazai atlétika

Nem meglepetés, hogy az Egyesült Államok végzett az élen, az amerikaiak tizenkét aranyat és összesen huszonkilenc érmet szereztek Budapesten, miközben más kiemelkedően teljesítő nemzet nem volt. A legeredményesebb sportoló, Noah Lyles három arannyal (100 m, 200 m, 4×100-as váltó) távozhat, ennél többet az USA mellett az országok közül is csak a négy-négy világbajnoki címet bezsebelő Kanada és Spanyolország szerzett.

Összesen negyvenhat ország szerzett érmet, köztük Halász Bence kalapácsvetésben elért harmadik helyével Magyarország is. Kevésen, mindössze huszonkét ponton múlt, hogy nem lett még egy bronzérmünk: Krizsán Xénia a dobogóról ennyivel, az olimpiai szinttől egyetlen ponttal maradt el hétpróbában. Öt versenyszámban is új magyar csúcs született a világbajnokságon, ebben a kategóriában Molnár Attila volt a főszereplő, aki 400 méteren 44,84-es országos rekorddal elődöntőbe jutott, emellett tagja volt az egyaránt csúcsdöntő 4×400-as vegyes és férfiváltónak is. A huszonegy éves Molnár a következő években még tovább fejlődhet, akárcsak a 100 méteren elődöntős Takács Boglárka, aki tegnap ünnepelte a 22. születésnapját.

– Jövőre Eb és olimpia lesz, utána világbajnokság Tokióban, mi pedig a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig nem állhatunk meg. A mostani fiataloknak a 2026-os Eb-től kezdve 2028-ig jöhet a csúcsformája, és vélhetően azok is velünk lesznek még – például Halász Bence, Kozák Luca –, akik most vitték a prímet, szóval az nagyon eredményes időszak lehet, ha megvannak az anyagi eszközök, megvan a tudásfejlesztés és a befektetett munka – hangsúlyozta a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, Gyulai Miklós a szervezet honlapján megjelent értékelő interjújában.