Shelly-Ann Fraser-Pryce hőstette

Shelly-Ann Fraser-Pryce azonban már a 100 méter után jelezte, hogy 200-on nem áll rajthoz, noha a válogatón kiharcolta az indulási jogot. A váltóval viszont az elődöntőben és a döntőben is futott, utóbbiban viszont lassabb volt, mint az amerikaiak második embere, Twanisha Terry. Ez is meglepő volt, ahogy az is, hogy nem ünnepelte három társával együtt az ezüstérmet.

Mindkét tény hátterében ugyanaz az ok áll: Fraser-Pryce megsérült a döntőben, azaz hősiesen, sérült térddel küzdött azért, hogy eljuttassa a botot a harmadik embernek, Shashalee Forbesnak. Ezért volt lassabb a 100-as bronzérmes, mint az amerikai váltó papíron leggyengébb tagja, és ezért nem ünnepelni ment, hanem rögtön az orvosok vették kezelésbe.

A jamaicaiak a csapat összeállításába is beleköthetnek: bár az ötszörös olimpiai bajnok Elaine Thompson-Herah csak ötödik lett a válogatón, a váltó elődöntőjében már bizonyította, hogy beférne a legjobb négyesbe, mégsem futott a döntőben, ezen is múlhatott az aranyérem sorsa.

Sha'Carri Richardson nagyot kapott

Persze mindez mit sem von le az amerikai váltó érdemeiből, amely világbajnoki csúcsot döntött a fináléban. A budapesti atlétikai vb legeredményesebb női sportolója így Sha'Carri Richardson, aki az egyéniben nyert arany és bronz után a váltó befutóembereként újabb világbajnoki címet szerzett.