Armand Duplantis világcsúcsa millimétereken múlt Budapesten

Persze a női hármasugrás mezőnyéből kiemelkedő világcsúcstartó, Yulimar Rojas váratlanul izgalmas versenye után tudjuk, az egyértelműnek látszó győzelmek sokszor egyáltalán nem simák. Duplantis ellenfelei közül hárman ugrották már át a vb előtt a hat métert, de mindegyikük ellen szólt érv.

A háromszoros vb-érmes Piotr Lisek legutóbb 2019-ben járt hat méter fölött, a tavalyi ezüstérmes Christopher Nilsen hiába várt reménykedve arra, hogy hűvösebb legyen, mint a szerdai selejtezőben, a tavaly még meglepetésre vb-harmadik Ernest John Obiena pedig múlt héten Coviddal küzdött. Igaz, utóbbi így sem kertelt, kijelentette, hogy az aranyérem a célja.

Duplantis némi meglepetésre rögtön az 555 centiméteres kezdőmagasságon beszállt a versenybe, majd az 575-öt és az 590-et ki is hagyta, de az 585-öt és az 595-öt nagyon szellősen, elsőre átugrotta. A riválisok sem tétlenkedtek, egy 1999-es athéni verseny után ez lett a második a rúdugrás történetében, amikor négyen is átugrották az 595-öt, korábbi hibái után Obiena, Nilsen és az ausztrál Kurtis Marschall is elsőre vette ezt a magasságot.