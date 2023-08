Márton Anita a kislánya előtt versenyzett, lehet, hogy befejezi

– Ennyire profi körülmények nagyon kevés helyen voltak, ahol én jártam. A versenytársaimmal is beszélgettem, mindenki azt mondta, hogy kiváló a szervezés. Nem is emlékszem például, hogy lett volna ilyen nagy verseny, amelyik közben hoztak be jeges törülközőket, hogy kicsit tudjunk hűteni magunkat – árulta el Márton Anita.

A budapesti atlétikai világbajnokság további híreit itt olvashatja.

Borítókép: Márton Anita számára szép emlék lesz a budapesti világbajnokság (Fotó: MTI/Illyés Tibor)