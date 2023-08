Megérezték a vérszagot, borítékolható a dráma az atlétikai vb zárónapján

A vb nagy szenzációja volt, de azt is mondhatjuk, hogy a legnagyobb Jakob Ingebrigtsen veresége szerdán a férfi 1500 méter döntőjében, a norvégot – aki a szám olimpiai bajnoka és idei világranglista-vezetője – lehajrázta a brit Josh Kerr. Ingebrigtsen korábban az elődöntőben meglehetősen nagyképűen versenyzett, a célegyenesben a közönségnek mutogatott, hogy szurkoljanak hangosabban. Miután kikapott, a sajtónak azt mondta, hogy nincs százszázalékos erőállapotban, megfázással bajlódik és fáj a torka is. Azóta arról is jöttek hírek, hogy csütörtökön, amikor 5000 méteren a döntőbe jutás volt a tét, Ingebrigtsen belázasodott.

Joh Kerr nagy győzelmet aratott, Ingebrigtsen csak második lett Fotó: Kurucz Árpád

Ingebrigtsennek a világbajnokságokon amúgy az 1500 méterrel nincs szerencséje, mert tavaly Eugenbe-ban is kikapott a bevallottan a kedvenc távján, és akkor is egy edinburgh-i skót, Kerr klubtársa, Jake Wightman győzte le, aki sérülése miatt Budapestre nem tudott eljönni. Ingebrigtsen 5000 méteren is nagyon jó, ezen a távon ő győzött a tavalyi világbajnokságon, a budapesti vb-n pedig ma 20.20-kor indítják a döntőt a Nemzeti Atlétikai Központban.

Ingebrigtsen trónjára sokan törnek

– Nem romlott az állapota, nincs új tünete, nincs általános tünete, továbbra is az ,,A terv” szerint gondolkodunk – nyilatkozta még szombaton Ingebrigtsen állapotáról talányosan Ove Talsnes, a norvég válogatott orvosa, de a szavaiból az egyértelműnek tűnt, hogy a versenyző rajthoz áll a mai döntőben. A norvég média megszólaltatta Ingebrigtsen menyasszonyát is, és Elisabeth Asserson nyilatkozata is azt vetíti elő, hogy a klasszis nem lép vissza. Asserson ugyanakkor elmondta, párját megviselte, hogy nem tudott győzni 1500-on, és ezzel összetört a vb-álma.

Asserson får vondt av forloveden Jakob Ingebrigtsen: – Gleder meg til det er over https://t.co/vA6jsAsxmP — Nettavisen Sport (@NettavisenSport) August 26, 2023

Ezek után nagy kérdés, hogy mi lesz a mai 5000 méteres döntőben. A két előfutamból nyolc-nyolc versenyző került be a fináléba, Ingebrigtsen harmadik lett a magáéban, ennek nincs nagy jelentősége, de a futamgyőztes spanyol Mohamed Katir diadalüvöltéssel nyugtázta a részsikerét. S rajta kívül az etióp és a kenyai futók – a világranglista-vezető Berihu Aregawi, Hagos Gebrhiwet, valamint Jakob Krop – is érzik a „vérszagot”. Így vagy úgy, borítékolható a dráma az atlétikai vb zárónapján. Ha Ingebrigtsen nyer, kikap vagy mégis visszalép, erről beszél majd az atlétavilág.