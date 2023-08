Noah Lyles: Itt a harmadik budapesti aranyam, én vagyok a király!

A budapesti vb előtt a korábbi tizennyolc szabadtéri atlétikai világbajnokság egyikén sem esett meg, hogy a nőknél ugyanaz nyerje meg az 1500 és az 5000 méteres síkfutást, és Budapesten Faith Kipyegon arra készült, hogy ő összehozza ezt a duplázást. S a 29 éves kenyaitól – aki egy ötéves kislány édesanyja – ez nem is volt nagyon merész vállalás, hiszen júniusban egy hét leforgása alatt megdöntötte mindkét szám korábbi világcsúcsát – előtte egyik sem az ő nevéhez fűződött. Ő lett az első nő, aki 1500-on 3:50 perc alá jutott, az etióp Genzebe Dibaba nyolc évet megélt 3:50,07-es rekordját 3:49,11-re vitte le, nem keveset javított rajta. Miként néhány nappal később az 5000-es csúcson sem: 14:06,62 volt (2020, Letesenbet Gidey, etióp) 14:05,20 lett. Kipyegon a Nemzeti Atlétikai Központban kedden az első feladatot kipipálta, 1500-on – amelyen a legutóbbi két olimpiát megnyerte, s ő volt a vb-címvédő is – 3:54,87 perces idővel könnyedén győzött az etióp Diribe Welteji és a holland, de ugyancsak etióp származású Sifan Hassan előtt. Hassan korábban a vb első futódöntőjében, 10 ezer méteren nem sokkal a cél előtt az élen összeakadt az etióp Gudaf Tsegayjal, elesett, és a 11. helyen sétált be.

Faith Kipyegon győzelme 1500 méteren a budapesti vb-n Fotó: Origo/Csudai Sándor

Most az 5000-es döntőben Kipyegon mellett újra ott volt a szám olimpiai bajnokaként Hassan, s persze Tsegay is, a tavalyi, eugene-i vb-n ő nyerte ezt a számot, s az akkor mögötte második kenyai Beatrice Chebet is harcba szállt az érmekért. Az etiópok, majd kenyaiak diktálták a tempót, közülük is Kipyegon állt az élre, Hassan pedig sokáig megbújt a mezőnyben. Az utolsó kör kezdetére aztán ő is előrejött, és ott loholt Kipyegon nyomában. Ezt a tempót még Chebet tudta felvenni, így érkeztek a célegyenesbe. Ahol Kipyegon megőrizte az előnyét, 14:53,88 perces idővel győzött, így összejött neki a történelmi duplázás. Szép jelenet volt, hogy Hassan azonnal ment hozzá gratulálni, és a két nagy bajnoknő átölelte egymást. Tsegay csak tizenharmadik lett.

Faith Kipyegon és Sifan Hassan Forrás: Twitter/World Athletic

Az esti programban még hat számban hirdettek végeredményt: a férfiaknál 800 méteren a kanadai Marco Arop (1:44,24 perc), rúdugrásban a svéd Armand Duplantis (610 cm), tízpróbában a kanadai Pierce Lepage (8909 pont), a nőknél súlylökésben az amerikai Chase Ealey (20,43 m) győzött. A 4x100 méteres váltók döntőjét az Egyesült Államok nyerte a férfiaknál (37,38 mp) és a nőknél (41,03 mp) is. Noah Lyles azután, hogy 100-on és 200-on is győzött, az amerikai váltót is behozta az első helyre. S rögtön mutatta, hogy megvan a harmadik aranya is, ő a király. Tényleg ő az.

Borítókép: Noah Lyles mutatja, megvan a harmadik aranya is a budapesti vb-ről (Forrás: Twitter/World Athletics)