Nagy amerikai blama és történelmi csúcsokat döntő magyar váltók a hazai vb-n

A budapesti atlétikai világbajnokság délutáni műsorában mi a férfi és a női 4x400 méteres váltók előfutamaiban voltunk érdekelve, ahonnan a két futam első három helyezettje, valamint időeredménnyel még két váltó jutott a vasárnapi döntőbe. Férfiváltónk futamában az idei eredmények alapján a kilenc staféta között a nyolcadik volt az erősorrendben 3:08,58 perces idővel, és a 3:03,64-es magyar csúcstól is messze volt, amit még 1999-ben ért el a Szeglet Zsolt, Nyilasi Péter, Bella Attila, Bédi Tibor négyes. Női váltónknak is nyolc ellenfele volt a futamában, és a 3:37,11-es időeredménye a leggyengébb volt nyolc váltót nézve, a belgák mellett ugyanis nem szerepelt idei idő. A magyar csúcs 3:27,86, és még régebbi, mint a férfiaknál, az Orosz Irén, Forgács Judit, Tóth Éva, Pál Ilona az 1980-as, moszkvai olimpián futotta.

Molnár Attila most is nagyot futott

Most először a férfiakat szólították, váltónk pedig Steigerwald Ernő, Wahl Zoltán, Kovács Árpád, Molnár Attila összeállításban futott. A 21 éves Molnár korábban egyéniben 400-on az elődöntőig jutott, előtte az előfutamában pedig 44,84-es országos csúcsot ért el, ami a negyedik legjobb európai idő volt a vb-n. Most is kitett magáért – a negyedik emberek közül ő volt a leggyorsbb –, de ezt a többiekről is elmondható, hiszen megdöntötték a 24 éves magyar csúcsot, az új rekord 3:02,65! Ám a futamban ez is csak a kilencedik helyre volt jó, a spanyolok egy századdal megelőzték a mieinket, pedig Molnár majdnem behozta a tízméteres hátrányát. A másik futamban azonban Srí Lanka gyengébb volt, így váltónk 16. lett.

Fotó: Origo/Csudai Sándor

Női váltónkat Nádházy Evelin, Kéri Bianka, Rapai Fanni és Molnár Janka alkotta, és a lányok is nagyot alakítottak, ők is megdöntöték az országos csúcsot, ami náluk 43 évet élt meg, az új rekord 3:27.79. A futamban ötödik helyet ért, a svájciakat, a kubaiakat és a botswanaiakat is sikerült megelőzni, a másodikként célba érkező, címvédő Egyesült Államokat pedig túlváltás miatt kizárták. Ez hatalmas blama az amerikaiaknak! Női váltónk a 11. helyen zárta a vb-t.

Fotó: Origo/Csudai Sándor

Borítókép: Mindkét váltónk remekül teljesített (Fotó: Origo/Csudai Sándor)