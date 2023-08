Megszakadt a ZTE rossz sorozata, meccset nyert ebben az idényben

A Zalaegerszeg számára nem indult jól az idény: elveszítette az első három tétmérkőzését. Kétszer kikapott az Európa-Konferencialigában, közte hazai pályán vereséget szenvedett a bajnoki rajton a Kisvárdától, tehát az MTK ellen több szempontból, lelki okokból is szüksége volt a sikerélményre. Erre az esély hamar meg is lett, hiszen Sabján Máté már a 3. percben vezetést szerzett, Ikobe beadását lőtte 11 méterről a hálóba – 1-0.

Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Hamarosan egyenlíthetett volna az MTK, mert Szafronov az ötös jobb sarka előtt felrúgta Katát Németh jobbról érkező passza után, ám Antonov a léc fölé durrantott a tizenegyesből. Csaknem fél órával később viszont összejött az egyenlítés a fővárosi csapatnak: Kata passzolt a tizenhatos elől a meginduló Bognárhoz balra, aki ballal az ötös sarkáról okosan középre passzolt, Németh Krisztián pedig hat méterről jobbal laposan a kapu közepébe lőtt – 1-1. Amikor pedig úgy tűnt, hogy döntetlennel zárul az első félidő, a Sajbánnal együtt felugró Hej kezét érintette a labdát, a játékvezető a VAR egyetértésével büntetőt ítélt, amelyet a 45+4. percben Tajti Mátyás értékesített – 2-1.

A szünet után itt is, ott is akadtak helyzetek, a csereként beállt Zsóri Dániel a bal kapufát találta el a felső sarok közelében, nagy egyenlítési lehetőség volt. Később a Puskás-díjas csatár ütközött a hazai kapussal, Gyurján Mártonnal, akit le kellett cserélni. A VAR megvizsgálta az esetet, és az alapján Zsóri nem kapott piros lapot. A 87. percben Tajti 21 méterről, szabadrúgásból a keresztlécet találta el, és még ezután is forogtak veszélyben a kapuk, de az eredmény már nem változott, a ZTE megszerezte az első győzelmét ebben az idényben.

NB I, 2. forduló Péntek

Puskás Akadémia–Újpest 3-3 (3-1), Felcsút, Pancho Aréna, 3700 néző, jv.: Pintér Cs. Gólszerző: Colley (20., 36.), Levi (40.), illetve Ljujics (11-esből 32., 46., 63.) Szombat

Mezőkövesd–Diósgyőr 2-4 (0-2), Mezőkövesd, Városi Stadion, 3915 néző, jv.: Vad II. Gólszerző: Sz. Drazsics (48., 73.), illetve Bárdos (4.), Pozeg Vancas (35.), Lukács (69.), Edomwonyi (88.). Kiállítva: Kállai K. (78., Mezőkövesd). Vasárnap

Fehérvár–Ferencváros 3-5 (1-2), Sóstói Stadion, 7051 néző, jv.: Bognár T. Gólszerző: Kasztrati (44.), Kodro (53., 57.), illetve Lisztes (13.), Ramírez (31.), Zachariassen (63.), Varga B. (66.), Traoré (69.)

Zalaegerszeg–MTK, Zalaegerszeg 2-1 (2-1), 1823 néző, jv.: Csonka. Gólszerző: Sajbán (3.), Tajti (11-esből 45+4.), illetve Németh K. (32.) Hétfő

Kecskemét–Kisvárda 20.00 (M4 Sport) Szeptember 27.

Paks–Debrecen 19.00 (M4 Sport)

