– Nem kockáztattunk két összetett esélyessel a csapatban, de a kanyarokban így is gyorsan mentünk. Majdnem teljesen sötétben versenyeztünk, az utcai lámpákat még nem kapcsolták fel, ez egy kicsit veszélyes volt. Alig láttunk valamit és mi még nem is az utolsó csapat voltunk – nyilatkozta a szakasz után Valter Attila, aki azt is elárulta: úgy tudja, a csapatok között szavazás lesz arról, hogy a rossz látási körülmények miatt utólag neutralizálják a szakaszt, azaz ne számítsanak bele az összetettbe a szombati történések.

Teljesen persze nem lehet a csapatidőfutam kivenni eseményeit az egyenletből, a bukások nyomait nem lehet egy szavazással eltüntetni. Utolsóként a címvédő Remco Evenepoel csapata, a Soudal–Quick Step vágott neki a távnak, s a belga klasszis egyáltalán nem fogta vissza magát, amikor elmondta a véleményét a szakaszról.

Nevetséges, hogy sötétben rendezték meg a csapatidőfutamot, sz...rt se láttunk.

Nagyon veszélyes volt a pálya, tele vízzel, nem cirkuszi majmok vagyunk. Persze az esővel nem lehet mit kezdeni, de a kezdési időponttal lehetett volna. Talán tudhatták volna, hogy estére sötét várható – kritizálta a szervezőket Evenepoel, aki szerint annyira veszélyes volt a szakasz, mintha 200 km/h-val, világítás nélkül száguldoztak volna az autópályán.

Az eredményeket tekintve egyébként Evenepoel nem is járt rosszul, a két legnagyobb riválisával, Valter Attila csapatának társkapitányaival (Primoz Roglic, Jonas Vingegaard) szemben huszonhat másodperc előnyre tett szert.