A fél magyar válogatott súlytalan volt a fél világválogatottal szemben

Történelmi meccs, de elmaradt a történelmi rekord: a több mint ötezer fős befogadóképességű Audi Arénába 3094 néző foglalt helyet, hogy a helyszínen kövesse a női kézilabda Bajnokok Ligája történetének első két azonos nemzetbeli csapat mérkőzését. Az ötszörös győztes Győri Audi ETO az NB I bronzérmese, a DVSC Schaeffler ellen játszott az A csoport második fordulójában.

Stine Oftedalnak nem volt oka perelni a játékvezetőkkel Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A nyitókörben mindkét csapat győzött, a Győr idegenben nyert egy góllal a Metz ellen, a Loki otthon intézte el nagyon simán a svéd Savehofot.

A meccs első gólját a DVSC szerezte, Kácsor Gréta lövését nem tudta védeni Sandra Toft. Ekkor vezetett először és utoljára a meccsen a vendégcsapat. Az Ambros Martínt a nyáron váltó Ulrik Kirkely újraszabta a Győr alaptaktikáját, ennek megfelelően több taktikai újítással lepte meg ellenfelét az ETO: az irányító megjátszása ezúttal is ült, de önmagához képest viszonylag sokat hibázott Kari Brattset. A távoli zónákból és egyéni akciókból is vállalkozott a Győr, a szélsők közül a nyáron érkezett Emily Hovden volt igen aktív. Illetve amikor pályán volt, Bruna de Paula is könnyedén egy az egyezett.